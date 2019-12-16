"الصحة النفسية" بالدمام توفر عربات لنقل المراجعين والمرضى

في بادرة تعد الأولى من نوعها بمستشفيات المنطقة

أدخلت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام 4 عربات نقل ضمن خدماتها التي تقدمها للمرضى والمراجعين بهدف التسهيل عليهم، وذلك في بادرة تعد الأولى من نوعها بين مستشفيات المنطقة الشرقية.



وأوضح مدير مجمع إرادة للصحة النفسية الدكتور محمد بن علي الزهراني أن هذه الفكرة هي أحد مشاريع التحسين التي عمل عليها المجمع بعد رصد الازدحام من قبل المراجعين في مواقف السيارات، مما أوجد فكرة طرح مشروع التحسين من خلال توفير 4 عربات لنقل المستفيدين من المواقف الخارجية للمجمع إلى داخل المجمع.



وأشار الدكتور الزهراني أن هذه الخطوة لاقت استحسان الجميع وسهلت عليهم وسيلة النقل الداخلي للوصول إلى مقصدهم دون عناء السير، حيث تعمل هذه العربات على مدار الساعة حتى خلال وقت الزيارة في ساعات المساء لنقل الزوار إلى مقصدهم، مشيراً إلى أن كل عربة تتسع لنقل 6 أشخاص ويقوم على قيادتها أشخاص مؤهلون، وهي مطابقة لاشتراطات السلامة في عملية النقل.