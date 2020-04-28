النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكشف عن ثغرةٍ في أنظمة ويندوز تهدد أهم متصفحات الإنترنت

سببها حذف بعض الرموز من نظام التشغيل أثرت على أنظمة الحماية

حذّر الخبير في أمن المعلومات، جيمس فورشو، من ثغرة برمجية في أحد إصدارات أنظمة ويندوز، تؤثر على عمل أهم متصفحات الإنترنت.

وأشار الخبير إلى أن ثغرة أمنية اكتشفت في نسخة Windows 10 1903 التي أطلقت العام الفائت، تسببت بمشكلات في عمل بعض أهم متصفحات الإنترنت عند مستخدمي أنظمة ويندوز، ومن ضمنها متصفح Google Chrome، وهددت أمن أنظمة ويندوز ذاتها.

وأشار الخبير إلى أن الثغرة المذكورة التي سببها حذف بعض الرموز من نظام التشغيل؛ أثرت على ما يسمى بأنظمة الحماية في متصفح Google Chrome، والتي تعتبر ضرورية لتوفير بيئة آمنة لتصفح الإنترنت.

وأوضح فورشو أن أنظمة الحماية في Chromium تعتبر من بين أفضل الأنظمة، لكن كل نظام توجد فيه نقاط ضعف، وتغير سلوك نظام الحماية لا يعتمد على مطوريه فقط، بل على البرمجيات التي يتعامل معها هذا النظام أيضًا.

وقال الخبير: "أعتقد أن شخصًا ما في مايكروسوفت قد رأى الثغرة المذكورة وقرر إصلاحها، وفي أبريل 2020 أصدرت مايكروسوفت تحديث CVE-2020-0981 الذي عالج مشكلاتها".

الخبير في أمن المعلومات جيمس فورشو ويندوز

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
الكشف عن ثغرةٍ في أنظمة ويندوز تهدد أهم متصفحات الإنترنت
سبق

حذّر الخبير في أمن المعلومات، جيمس فورشو، من ثغرة برمجية في أحد إصدارات أنظمة ويندوز، تؤثر على عمل أهم متصفحات الإنترنت.

وأشار الخبير إلى أن ثغرة أمنية اكتشفت في نسخة Windows 10 1903 التي أطلقت العام الفائت، تسببت بمشكلات في عمل بعض أهم متصفحات الإنترنت عند مستخدمي أنظمة ويندوز، ومن ضمنها متصفح Google Chrome، وهددت أمن أنظمة ويندوز ذاتها.

وأشار الخبير إلى أن الثغرة المذكورة التي سببها حذف بعض الرموز من نظام التشغيل؛ أثرت على ما يسمى بأنظمة الحماية في متصفح Google Chrome، والتي تعتبر ضرورية لتوفير بيئة آمنة لتصفح الإنترنت.

وأوضح فورشو أن أنظمة الحماية في Chromium تعتبر من بين أفضل الأنظمة، لكن كل نظام توجد فيه نقاط ضعف، وتغير سلوك نظام الحماية لا يعتمد على مطوريه فقط، بل على البرمجيات التي يتعامل معها هذا النظام أيضًا.

وقال الخبير: "أعتقد أن شخصًا ما في مايكروسوفت قد رأى الثغرة المذكورة وقرر إصلاحها، وفي أبريل 2020 أصدرت مايكروسوفت تحديث CVE-2020-0981 الذي عالج مشكلاتها".

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
07:32 PM

الكشف عن ثغرةٍ في أنظمة ويندوز تهدد أهم متصفحات الإنترنت

سببها حذف بعض الرموز من نظام التشغيل أثرت على أنظمة الحماية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,316

حذّر الخبير في أمن المعلومات، جيمس فورشو، من ثغرة برمجية في أحد إصدارات أنظمة ويندوز، تؤثر على عمل أهم متصفحات الإنترنت.

وأشار الخبير إلى أن ثغرة أمنية اكتشفت في نسخة Windows 10 1903 التي أطلقت العام الفائت، تسببت بمشكلات في عمل بعض أهم متصفحات الإنترنت عند مستخدمي أنظمة ويندوز، ومن ضمنها متصفح Google Chrome، وهددت أمن أنظمة ويندوز ذاتها.

وأشار الخبير إلى أن الثغرة المذكورة التي سببها حذف بعض الرموز من نظام التشغيل؛ أثرت على ما يسمى بأنظمة الحماية في متصفح Google Chrome، والتي تعتبر ضرورية لتوفير بيئة آمنة لتصفح الإنترنت.

وأوضح فورشو أن أنظمة الحماية في Chromium تعتبر من بين أفضل الأنظمة، لكن كل نظام توجد فيه نقاط ضعف، وتغير سلوك نظام الحماية لا يعتمد على مطوريه فقط، بل على البرمجيات التي يتعامل معها هذا النظام أيضًا.

وقال الخبير: "أعتقد أن شخصًا ما في مايكروسوفت قد رأى الثغرة المذكورة وقرر إصلاحها، وفي أبريل 2020 أصدرت مايكروسوفت تحديث CVE-2020-0981 الذي عالج مشكلاتها".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,295
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,715
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,732

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة