"الصحة": تسجيل 375 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 336 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 مارس 2021، تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 378708 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 336 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 396613 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6514 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2581 والحالات الحرجة 503 حالة.
"الصحة": تسجيل 375 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 336 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-04
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 مارس 2021، تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 378708 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 336 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 396613 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6514 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2581 والحالات الحرجة 503 حالة.
04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
03:39 PM
"الصحة": تسجيل 375 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 336 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 مارس 2021، تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 378708 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 336 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 396613 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6514 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2581 والحالات الحرجة 503 حالة.