قطان يصل إلى كوت ديفوار

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى عاصمة كوت ديفوار - ياموسوكرو، اليوم، في زيارة رسمية. وكان في استقباله في مطار أبيدجان فيليكس هوفويت بواني، معالي وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.
وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى عاصمة كوت ديفوار - ياموسوكرو، اليوم، في زيارة رسمية. وكان في استقباله في مطار أبيدجان فيليكس هوفويت بواني، معالي وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.
وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى عاصمة كوت ديفوار - ياموسوكرو، اليوم، في زيارة رسمية. وكان في استقباله في مطار أبيدجان فيليكس هوفويت بواني، معالي وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.