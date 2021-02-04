قطان يصل إلى كوت ديفوار

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى عاصمة كوت ديفوار - ياموسوكرو، اليوم، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله في مطار أبيدجان فيليكس هوفويت بواني، معالي وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.