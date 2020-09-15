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همته كـ"جبل طويق".. "الإخبارية" تجري مداخلة مع المعلم "الفيفي"

"محارب السرطان" قدّم نصائح لطلابه.. وطمأن الجميع على صحته

تداخل المعلم محمد حسن الفيفي هاتفيًا مع برنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية السعودية مطمئنًا الجميع على صحته، ومبديًا شكره لكل من تفاعل مع الفيديو المتداول ومن دعا له، كما وجّه عدة رسائل للطلاب.

جاء ذلك تجاوبًا مع قصة المعلم، الذي لم يمنعه ألم مرضه، وبقاؤه على السرير الأبيض من أداء مهنته العظيمة، وتقديم الدروس لطلابه عبر منصة "مدرستي".

وقد تواصل البرنامج هاتفيًا مع أحد طلاب "الفيفي" ووالدة أحد الطلاب، حيث أشادوا بأمانته وحرصه ولطفه مع تلاميذه.

وكانت "سبق" قد نشرت قصة المعلم "الفيفي" والفيديو المتداول له وهو يشرح لطلابه عبر منصة "مدرستي" داخل المستشفى، والذي كان فيه نموذجًا للمعلم المتفاني، وترجم بعمله تشبيه ولي العهد الشعب السعودي بـ"جبل طويق".

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همته كـ"جبل طويق".. "الإخبارية" تجري مداخلة مع المعلم "الفيفي"
سبق

تداخل المعلم محمد حسن الفيفي هاتفيًا مع برنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية السعودية مطمئنًا الجميع على صحته، ومبديًا شكره لكل من تفاعل مع الفيديو المتداول ومن دعا له، كما وجّه عدة رسائل للطلاب.

جاء ذلك تجاوبًا مع قصة المعلم، الذي لم يمنعه ألم مرضه، وبقاؤه على السرير الأبيض من أداء مهنته العظيمة، وتقديم الدروس لطلابه عبر منصة "مدرستي".

وقد تواصل البرنامج هاتفيًا مع أحد طلاب "الفيفي" ووالدة أحد الطلاب، حيث أشادوا بأمانته وحرصه ولطفه مع تلاميذه.

وكانت "سبق" قد نشرت قصة المعلم "الفيفي" والفيديو المتداول له وهو يشرح لطلابه عبر منصة "مدرستي" داخل المستشفى، والذي كان فيه نموذجًا للمعلم المتفاني، وترجم بعمله تشبيه ولي العهد الشعب السعودي بـ"جبل طويق".

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
05:00 PM

همته كـ"جبل طويق".. "الإخبارية" تجري مداخلة مع المعلم "الفيفي"

"محارب السرطان" قدّم نصائح لطلابه.. وطمأن الجميع على صحته

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عبدالرحمن السلماني - الرياض
0
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تداخل المعلم محمد حسن الفيفي هاتفيًا مع برنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية السعودية مطمئنًا الجميع على صحته، ومبديًا شكره لكل من تفاعل مع الفيديو المتداول ومن دعا له، كما وجّه عدة رسائل للطلاب.

جاء ذلك تجاوبًا مع قصة المعلم، الذي لم يمنعه ألم مرضه، وبقاؤه على السرير الأبيض من أداء مهنته العظيمة، وتقديم الدروس لطلابه عبر منصة "مدرستي".

وقد تواصل البرنامج هاتفيًا مع أحد طلاب "الفيفي" ووالدة أحد الطلاب، حيث أشادوا بأمانته وحرصه ولطفه مع تلاميذه.

وكانت "سبق" قد نشرت قصة المعلم "الفيفي" والفيديو المتداول له وهو يشرح لطلابه عبر منصة "مدرستي" داخل المستشفى، والذي كان فيه نموذجًا للمعلم المتفاني، وترجم بعمله تشبيه ولي العهد الشعب السعودي بـ"جبل طويق".

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