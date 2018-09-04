النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشرعية" تحرِّر مواقع استراتيجية في تعز.. و"التحالف" يدك مواقع الحوثيين بـ7 غارات

دمَّرت عددًا من آليات المليشيا الانقلابية وقتلت العشرات من عناصرها

أحكمت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء سيطرتها على جبل ذيبان وعدد من المواقع الاستراتيجية الأخرى في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، وذلك بعد معارك عنيفة، خاضتها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي التفاصيل، نقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية أن قوات الجيش حققت تقدمًا ملحوظًا في جبهة حيفان، وأن مقاتلات التحالف العربي شنت سبع غارات جوية، استهدفت فيها مواقع وآليات للمليشيا؛ ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها.

وأوضحت المصادر أن المليشيا حاولت الدفع بتعزيزات كبيرة لمحاولة استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية، إلا أن قوات الجيش تصدت بشراسة لها، وكبَّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وعلى الصعيد ذاته، قصفت مدفعية الجيش الوطني اليوم تجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الضباب جنوبي غرب محافظة تعز.

وأوضح مصدر ميداني أن مدفعية الجيش قصفت تجمعات المليشيا في قريض الروض بالربيعي؛ ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الشرعية" تحرِّر مواقع استراتيجية في تعز.. و"التحالف" يدك مواقع الحوثيين بـ7 غارات
سبق

أحكمت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء سيطرتها على جبل ذيبان وعدد من المواقع الاستراتيجية الأخرى في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، وذلك بعد معارك عنيفة، خاضتها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي التفاصيل، نقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية أن قوات الجيش حققت تقدمًا ملحوظًا في جبهة حيفان، وأن مقاتلات التحالف العربي شنت سبع غارات جوية، استهدفت فيها مواقع وآليات للمليشيا؛ ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها.

وأوضحت المصادر أن المليشيا حاولت الدفع بتعزيزات كبيرة لمحاولة استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية، إلا أن قوات الجيش تصدت بشراسة لها، وكبَّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وعلى الصعيد ذاته، قصفت مدفعية الجيش الوطني اليوم تجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الضباب جنوبي غرب محافظة تعز.

وأوضح مصدر ميداني أن مدفعية الجيش قصفت تجمعات المليشيا في قريض الروض بالربيعي؛ ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
09:00 PM

"الشرعية" تحرِّر مواقع استراتيجية في تعز.. و"التحالف" يدك مواقع الحوثيين بـ7 غارات

دمَّرت عددًا من آليات المليشيا الانقلابية وقتلت العشرات من عناصرها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,038

أحكمت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء سيطرتها على جبل ذيبان وعدد من المواقع الاستراتيجية الأخرى في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، وذلك بعد معارك عنيفة، خاضتها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي التفاصيل، نقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية أن قوات الجيش حققت تقدمًا ملحوظًا في جبهة حيفان، وأن مقاتلات التحالف العربي شنت سبع غارات جوية، استهدفت فيها مواقع وآليات للمليشيا؛ ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها.

وأوضحت المصادر أن المليشيا حاولت الدفع بتعزيزات كبيرة لمحاولة استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية، إلا أن قوات الجيش تصدت بشراسة لها، وكبَّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وعلى الصعيد ذاته، قصفت مدفعية الجيش الوطني اليوم تجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الضباب جنوبي غرب محافظة تعز.

وأوضح مصدر ميداني أن مدفعية الجيش قصفت تجمعات المليشيا في قريض الروض بالربيعي؛ ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة