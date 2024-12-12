وزير الإعلام يرعى انطلاق الأسبوع الثقافي الصيني السعودي

في إطار التعاون الثنائي بين البلدين ووفق رؤية المملكة

افتتح المشرف العام على الشؤون الثقافية والدولية والإعلامية الدكتور ناصر الحجيلان بحضور القائم بالأعمال في السفارة الصينية السيد شي هون غوي، والمشرف العام على العلاقات الثقافية الدولية عمر العقيل مساء أمس الاثنين فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني في السعودية والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع سفارة الصين بالرياض وتحت رعاية وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد.

وبهذه المناسبة ألقى السيد شي هون غوي كلمة نوه فيها بتعزيز الترابط والتكامل الاستراتيجي بين رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومبادرة الحزام والطريق الصينية هو ما تم الاتفاق عليه من قبل الرئيس الصيني شي جينبينغ وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الزيارات المتبادلة بينهما.

وأضاف أن الأسبوع الثقافي الصيني هو نقطة البداية للتبادل الثقافي بين البلدين في المرحلة الجديدة، وسوف تستمر العروض الثقافية الفنية الصينية في المستقبل.

وتأتي الفعالية في إطار التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وعلاقات الصداقة بين البلدين، واشتملت على عدد من الفعاليات أبرزها عروض "الأكروبات الصينية"، والتي حظيت بمتابعة زوار المهرجان الذين تجاوز عددهم ٢٠٠٠ زائر وزائرة، وكذلك عروض الأفلام الثقافية الصينية ومعارض تراثية وكل ما يتعلق بالثقافة الصينية، ومعرض للوحات فنية للفلكلور الصيني، كما قدم عدد من الفنانين عروضا تفاعلية برواية "رحلة الثقافة الصينية العربية عبر طريق الحرير.

وفي ختام الاحتفال تم تكريم جميع المشاركين من وزارة الثقافة والإعلام نظير جهودهم وإبداعهم في تقديم عروض تليق بحضارة وعلاقة وثقافة البلدين .