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بالصور.. رصد ظاهرة تساقط شهب التوأميات بوادي عورش جنوبي الطائف

ظاهرة سنوية تحدث في شهر ديسمبر من كل عام وذروتها فجر يوم 14

رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية ظاهرة تساقط شهب التوأميات، وهي ظاهرة سنوية تحدث في شهر ديسمبر من كل عام، وتبلغ ذروتها في فجر 14 ديسمبر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف الدكتور شرف السفياني، أن هذه الشهب من أهم زخات الشهب خلال العام، ويحرص على متابعتها كثيرٌ من هواة الفلك حول العالم، مشيراً إلى أن السبب الرئيس لهذه الظاهرة هو دخول الأرض في أثناء دورانها حول الشمس في مخلفات مذنب فايثون، وتصل أعداد الشهب المتساقطة خلال فترة الذروة إلى أكثر من 120 شهاباً في الساعة.

وأضاف، تحرص الجمعية سنوياً على إقامة فعالية لرصد وتوثيق هذه الظاهرة السنوية، بحضور كثيرٍ من هواة التصوير الفلكي وعددٍ من المهتمين برصد هذه الظاهرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. رصد ظاهرة تساقط شهب التوأميات بوادي عورش جنوبي الطائف
سبق

رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية ظاهرة تساقط شهب التوأميات، وهي ظاهرة سنوية تحدث في شهر ديسمبر من كل عام، وتبلغ ذروتها في فجر 14 ديسمبر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف الدكتور شرف السفياني، أن هذه الشهب من أهم زخات الشهب خلال العام، ويحرص على متابعتها كثيرٌ من هواة الفلك حول العالم، مشيراً إلى أن السبب الرئيس لهذه الظاهرة هو دخول الأرض في أثناء دورانها حول الشمس في مخلفات مذنب فايثون، وتصل أعداد الشهب المتساقطة خلال فترة الذروة إلى أكثر من 120 شهاباً في الساعة.

وأضاف، تحرص الجمعية سنوياً على إقامة فعالية لرصد وتوثيق هذه الظاهرة السنوية، بحضور كثيرٍ من هواة التصوير الفلكي وعددٍ من المهتمين برصد هذه الظاهرة.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
08:29 AM

بالصور.. رصد ظاهرة تساقط شهب التوأميات بوادي عورش جنوبي الطائف

ظاهرة سنوية تحدث في شهر ديسمبر من كل عام وذروتها فجر يوم 14

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية ظاهرة تساقط شهب التوأميات، وهي ظاهرة سنوية تحدث في شهر ديسمبر من كل عام، وتبلغ ذروتها في فجر 14 ديسمبر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف الدكتور شرف السفياني، أن هذه الشهب من أهم زخات الشهب خلال العام، ويحرص على متابعتها كثيرٌ من هواة الفلك حول العالم، مشيراً إلى أن السبب الرئيس لهذه الظاهرة هو دخول الأرض في أثناء دورانها حول الشمس في مخلفات مذنب فايثون، وتصل أعداد الشهب المتساقطة خلال فترة الذروة إلى أكثر من 120 شهاباً في الساعة.

وأضاف، تحرص الجمعية سنوياً على إقامة فعالية لرصد وتوثيق هذه الظاهرة السنوية، بحضور كثيرٍ من هواة التصوير الفلكي وعددٍ من المهتمين برصد هذه الظاهرة.

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