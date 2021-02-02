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جازان.. "الموسم العام" يقدم خدماته لـ 7600 مراجع خلال يناير الماضي

يصنف ضمن المستشفيات 50 سريراً ويتبعه 4 مراكز صحية

كشفت "صحة جازان" أن مستشفى الموسم العام قدم خدماته خلال شهر يناير لعام 2021، لعدد 7600 مراجعاً، مبينةً أن قسم طوارئ الرجال استقبل 1690 مراجعاً، واستقبل قسم طوارئ النساء 2231 مراجعة.

وأوضحت صحة المنطقة أن عدد مراجعي الطوارئ وتحديداً في قسم الأطفال بلغ 1450 مراجعاً، فيما بلغ عدد من استقبلتهم العيادات الخارجية في المستشفى 229 مراجعاً عبر العيادات المتمثلة في الباطنية - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجلدية - الأسنان - الجراحة - النساء والولادة - الأطفال - عيادة مكافحة التدخين.

وذكرت أن مستشفى الموسم العام يصنف ضمن المستشفيات 50 سريراً، ويحتوي على مبنى العيادات الخارجية، ومبنى الطوارئ، وتنويم الرجال، وتنويم النساء، وقسم الرعاية الصحية المنزلية، وقسم العلاج الطبيعي، ويتبع مستشفى الموسم عدد 4 مركزاً صحيّاً (الموسم، الأميرة فهده، ديحمة، السهي).

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جازان.. "الموسم العام" يقدم خدماته لـ 7600 مراجع خلال يناير الماضي
سبق

كشفت "صحة جازان" أن مستشفى الموسم العام قدم خدماته خلال شهر يناير لعام 2021، لعدد 7600 مراجعاً، مبينةً أن قسم طوارئ الرجال استقبل 1690 مراجعاً، واستقبل قسم طوارئ النساء 2231 مراجعة.

وأوضحت صحة المنطقة أن عدد مراجعي الطوارئ وتحديداً في قسم الأطفال بلغ 1450 مراجعاً، فيما بلغ عدد من استقبلتهم العيادات الخارجية في المستشفى 229 مراجعاً عبر العيادات المتمثلة في الباطنية - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجلدية - الأسنان - الجراحة - النساء والولادة - الأطفال - عيادة مكافحة التدخين.

وذكرت أن مستشفى الموسم العام يصنف ضمن المستشفيات 50 سريراً، ويحتوي على مبنى العيادات الخارجية، ومبنى الطوارئ، وتنويم الرجال، وتنويم النساء، وقسم الرعاية الصحية المنزلية، وقسم العلاج الطبيعي، ويتبع مستشفى الموسم عدد 4 مركزاً صحيّاً (الموسم، الأميرة فهده، ديحمة، السهي).

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
07:26 PM

جازان.. "الموسم العام" يقدم خدماته لـ 7600 مراجع خلال يناير الماضي

يصنف ضمن المستشفيات 50 سريراً ويتبعه 4 مراكز صحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كشفت "صحة جازان" أن مستشفى الموسم العام قدم خدماته خلال شهر يناير لعام 2021، لعدد 7600 مراجعاً، مبينةً أن قسم طوارئ الرجال استقبل 1690 مراجعاً، واستقبل قسم طوارئ النساء 2231 مراجعة.

وأوضحت صحة المنطقة أن عدد مراجعي الطوارئ وتحديداً في قسم الأطفال بلغ 1450 مراجعاً، فيما بلغ عدد من استقبلتهم العيادات الخارجية في المستشفى 229 مراجعاً عبر العيادات المتمثلة في الباطنية - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجلدية - الأسنان - الجراحة - النساء والولادة - الأطفال - عيادة مكافحة التدخين.

وذكرت أن مستشفى الموسم العام يصنف ضمن المستشفيات 50 سريراً، ويحتوي على مبنى العيادات الخارجية، ومبنى الطوارئ، وتنويم الرجال، وتنويم النساء، وقسم الرعاية الصحية المنزلية، وقسم العلاج الطبيعي، ويتبع مستشفى الموسم عدد 4 مركزاً صحيّاً (الموسم، الأميرة فهده، ديحمة، السهي).

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