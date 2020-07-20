النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد رفع الشكوى لـ "فيفا".. دجانيني يطالب بحقوقه المالية من إدارة الأهلي

قالت شركة "سوكر برو ماستر" الوكيل الرسمي للاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي "دجانيني "، إن موقف اللاعب سليم تماماً، حيث إنه لم يحصل على مستحقاته المالية مع فريق الأهلي، لذلك فإنهم لن يتراجعوا عن شكواهم ضد النادي.


وأشار البيان الصادر، الاثنين، إلى أن إدارة الأهلي لم تدفع مستحقات المهاجم في الوقت المحدد.


كذلك أوصت الشركة بأن ما يحدث الآن لا يمثل أي مشكلة للاعب أو حتى بسببه، حيث إنه كان ملتزماً مع النادي حتى آخر يوم له في التدريبات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد رفع الشكوى لـ "فيفا".. دجانيني يطالب بحقوقه المالية من إدارة الأهلي
سبق

قالت شركة "سوكر برو ماستر" الوكيل الرسمي للاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي "دجانيني "، إن موقف اللاعب سليم تماماً، حيث إنه لم يحصل على مستحقاته المالية مع فريق الأهلي، لذلك فإنهم لن يتراجعوا عن شكواهم ضد النادي.


وأشار البيان الصادر، الاثنين، إلى أن إدارة الأهلي لم تدفع مستحقات المهاجم في الوقت المحدد.


كذلك أوصت الشركة بأن ما يحدث الآن لا يمثل أي مشكلة للاعب أو حتى بسببه، حيث إنه كان ملتزماً مع النادي حتى آخر يوم له في التدريبات.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
09:13 PM

بعد رفع الشكوى لـ "فيفا".. دجانيني يطالب بحقوقه المالية من إدارة الأهلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
867

قالت شركة "سوكر برو ماستر" الوكيل الرسمي للاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي "دجانيني "، إن موقف اللاعب سليم تماماً، حيث إنه لم يحصل على مستحقاته المالية مع فريق الأهلي، لذلك فإنهم لن يتراجعوا عن شكواهم ضد النادي.


وأشار البيان الصادر، الاثنين، إلى أن إدارة الأهلي لم تدفع مستحقات المهاجم في الوقت المحدد.


كذلك أوصت الشركة بأن ما يحدث الآن لا يمثل أي مشكلة للاعب أو حتى بسببه، حيث إنه كان ملتزماً مع النادي حتى آخر يوم له في التدريبات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,917
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,406
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,034
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,179

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة