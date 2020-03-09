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"الصحة العالمية": كورونا سيكون أول وباء يمكن السيطرة عليه.. ولسنا تحت رحمة الفيروس

"جيبريسوس": خطره أصبح حقيقيًّا جدًّا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بات أقرب إلى التسبُّب في وباء، لكن لا يزال من الممكن السيطرة على تفشي الفيروس في الدول من خلال الجمع بين إجراءات للاحتواء والتخفيف.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: "الآن بعدما أصبح للفيروس موطئ قدم في الكثير جدًّا من الدول أصبح خطرُ حدوث وباء حقيقيًّا جدًّا، ولكنه سيكون أول وباء يمكن السيطرة عليه. وخلاصة الأمر هي أننا لسنا تحت رحمة الفيروس".

وتابع قائلاً: "إن أربع دول سجلت 93 ٪ من نحو 110 آلاف حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم، وشجعنا اتخاذ إيطاليا إجراءات حازمة لاحتواء التفشي لديها، ونأمل أن تثبت هذه الإجراءات فاعليتها في الأيام المقبلة".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية": كورونا سيكون أول وباء يمكن السيطرة عليه.. ولسنا تحت رحمة الفيروس
سبق

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بات أقرب إلى التسبُّب في وباء، لكن لا يزال من الممكن السيطرة على تفشي الفيروس في الدول من خلال الجمع بين إجراءات للاحتواء والتخفيف.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: "الآن بعدما أصبح للفيروس موطئ قدم في الكثير جدًّا من الدول أصبح خطرُ حدوث وباء حقيقيًّا جدًّا، ولكنه سيكون أول وباء يمكن السيطرة عليه. وخلاصة الأمر هي أننا لسنا تحت رحمة الفيروس".

وتابع قائلاً: "إن أربع دول سجلت 93 ٪ من نحو 110 آلاف حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم، وشجعنا اتخاذ إيطاليا إجراءات حازمة لاحتواء التفشي لديها، ونأمل أن تثبت هذه الإجراءات فاعليتها في الأيام المقبلة".

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:23 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:43 PM

"الصحة العالمية": كورونا سيكون أول وباء يمكن السيطرة عليه.. ولسنا تحت رحمة الفيروس

"جيبريسوس": خطره أصبح حقيقيًّا جدًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جنيف
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أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بات أقرب إلى التسبُّب في وباء، لكن لا يزال من الممكن السيطرة على تفشي الفيروس في الدول من خلال الجمع بين إجراءات للاحتواء والتخفيف.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: "الآن بعدما أصبح للفيروس موطئ قدم في الكثير جدًّا من الدول أصبح خطرُ حدوث وباء حقيقيًّا جدًّا، ولكنه سيكون أول وباء يمكن السيطرة عليه. وخلاصة الأمر هي أننا لسنا تحت رحمة الفيروس".

وتابع قائلاً: "إن أربع دول سجلت 93 ٪ من نحو 110 آلاف حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم، وشجعنا اتخاذ إيطاليا إجراءات حازمة لاحتواء التفشي لديها، ونأمل أن تثبت هذه الإجراءات فاعليتها في الأيام المقبلة".

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