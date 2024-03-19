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"لم نبلغ ذروة الوباء بعد".. إيطاليا تمدد الحجر على مواطنيها لمكافحة "كورونا"

"كونتي" أشار إلى أن الإجراءات حالت دون انهيار النظام

مدد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي؛ اليوم (الخميس) إجراءات العزل المفروضة منذ أسبوع في إيطاليا، الدولة الأوروبية التي تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى ما بعد موعدها المقرر في 3 أبريل (نيسان) المقبل.

وذكر "كونتي" في حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن الإجراءات المتخذة سواء تلك التي أدت إلى إغلاق قسم كبير من الشركات ووقف أنشطة فردية في البلاد أو المتعلقة بالمدارس لا يمكن إلا أن تمدد إلى ما بعد موعدها، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال رئيس الحكومة: "لقد تجنبنا انهيار النظام، وإجراءات فرض قيود تنجح، ومن الواضح أنه حين نبلغ ذروة الوباء وتبدأ العدوى بالتراجع، على الأقل بالنسب المئوية، في غضون أيام كما نأمل، لن نتمكن من العودة على الفور إلى حياتنا المعتادة".

وأدى الوباء إلى وفاة 475 شخصًا في إيطاليا بين الثلاثاء والأربعاء الماضيين في أسوأ حصيلة تسجل في دولة واحدة خلال يوم واحد بحسب الأرقام التي نشرت أمس.

وباتت الحصيلة الإجمالية للوفيات حاليًا حوالي ثلاثة آلاف في البلاد وهي تقارب حصيلة الصين (أكثر من 3200 وفاة التي ظهر فيها الوباء)ِ.

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"لم نبلغ ذروة الوباء بعد".. إيطاليا تمدد الحجر على مواطنيها لمكافحة "كورونا"
سبق

مدد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي؛ اليوم (الخميس) إجراءات العزل المفروضة منذ أسبوع في إيطاليا، الدولة الأوروبية التي تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى ما بعد موعدها المقرر في 3 أبريل (نيسان) المقبل.

وذكر "كونتي" في حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن الإجراءات المتخذة سواء تلك التي أدت إلى إغلاق قسم كبير من الشركات ووقف أنشطة فردية في البلاد أو المتعلقة بالمدارس لا يمكن إلا أن تمدد إلى ما بعد موعدها، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال رئيس الحكومة: "لقد تجنبنا انهيار النظام، وإجراءات فرض قيود تنجح، ومن الواضح أنه حين نبلغ ذروة الوباء وتبدأ العدوى بالتراجع، على الأقل بالنسب المئوية، في غضون أيام كما نأمل، لن نتمكن من العودة على الفور إلى حياتنا المعتادة".

وأدى الوباء إلى وفاة 475 شخصًا في إيطاليا بين الثلاثاء والأربعاء الماضيين في أسوأ حصيلة تسجل في دولة واحدة خلال يوم واحد بحسب الأرقام التي نشرت أمس.

وباتت الحصيلة الإجمالية للوفيات حاليًا حوالي ثلاثة آلاف في البلاد وهي تقارب حصيلة الصين (أكثر من 3200 وفاة التي ظهر فيها الوباء)ِ.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
06:32 PM

"لم نبلغ ذروة الوباء بعد".. إيطاليا تمدد الحجر على مواطنيها لمكافحة "كورونا"

"كونتي" أشار إلى أن الإجراءات حالت دون انهيار النظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مدد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي؛ اليوم (الخميس) إجراءات العزل المفروضة منذ أسبوع في إيطاليا، الدولة الأوروبية التي تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى ما بعد موعدها المقرر في 3 أبريل (نيسان) المقبل.

وذكر "كونتي" في حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن الإجراءات المتخذة سواء تلك التي أدت إلى إغلاق قسم كبير من الشركات ووقف أنشطة فردية في البلاد أو المتعلقة بالمدارس لا يمكن إلا أن تمدد إلى ما بعد موعدها، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال رئيس الحكومة: "لقد تجنبنا انهيار النظام، وإجراءات فرض قيود تنجح، ومن الواضح أنه حين نبلغ ذروة الوباء وتبدأ العدوى بالتراجع، على الأقل بالنسب المئوية، في غضون أيام كما نأمل، لن نتمكن من العودة على الفور إلى حياتنا المعتادة".

وأدى الوباء إلى وفاة 475 شخصًا في إيطاليا بين الثلاثاء والأربعاء الماضيين في أسوأ حصيلة تسجل في دولة واحدة خلال يوم واحد بحسب الأرقام التي نشرت أمس.

وباتت الحصيلة الإجمالية للوفيات حاليًا حوالي ثلاثة آلاف في البلاد وهي تقارب حصيلة الصين (أكثر من 3200 وفاة التي ظهر فيها الوباء)ِ.

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