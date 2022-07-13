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رئاسة الحرمين تطلق 50 رسالة توعوية لضيوف الرحمن بعدة لغات

ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها الثامن

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يقارب 50 رسالة توعوية وتوجيهية لضيوف الرحمن، بستّ لغات هي: "العربية، والإنجليزية، والفارسية، والفرنسية، والأردية، والبرماوية"، ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها الثامن.

وذكر الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية رئيس لجنة حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الحملة تطلقها الرئاسة كل عام خلال موسم الحج، وتشتمل على عدة برامج متنوعة وأنشطة متعددة لإظهار حسن الرفادة لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن الحملة ستقام هذا العام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا وضمان سلامة حجاج، مشيراً إلى أن الحملة قائمة بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.


وقال "الزهراني": الحملة استهدفت الالتزام بالزي المحتشم للنساء، والعناية بالأطفال، وإغلاق الهاتف الجوال لعدم قطع خشوع المصلين، وعدم إخراج المصاحف من المسجد الحرام، والتعاون مع العاملين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من المسجد الحرام، وكيفية استخدام السجاد وصناديق الأمانات والسجاد، والاهتمام بالنظافة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين تطلق 50 رسالة توعوية لضيوف الرحمن بعدة لغات
سبق

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يقارب 50 رسالة توعوية وتوجيهية لضيوف الرحمن، بستّ لغات هي: "العربية، والإنجليزية، والفارسية، والفرنسية، والأردية، والبرماوية"، ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها الثامن.

وذكر الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية رئيس لجنة حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الحملة تطلقها الرئاسة كل عام خلال موسم الحج، وتشتمل على عدة برامج متنوعة وأنشطة متعددة لإظهار حسن الرفادة لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن الحملة ستقام هذا العام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا وضمان سلامة حجاج، مشيراً إلى أن الحملة قائمة بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.


وقال "الزهراني": الحملة استهدفت الالتزام بالزي المحتشم للنساء، والعناية بالأطفال، وإغلاق الهاتف الجوال لعدم قطع خشوع المصلين، وعدم إخراج المصاحف من المسجد الحرام، والتعاون مع العاملين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من المسجد الحرام، وكيفية استخدام السجاد وصناديق الأمانات والسجاد، والاهتمام بالنظافة.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
02:17 PM
اخر تعديل
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
02:41 PM

رئاسة الحرمين تطلق 50 رسالة توعوية لضيوف الرحمن بعدة لغات

ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها الثامن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يقارب 50 رسالة توعوية وتوجيهية لضيوف الرحمن، بستّ لغات هي: "العربية، والإنجليزية، والفارسية، والفرنسية، والأردية، والبرماوية"، ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها الثامن.

وذكر الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية رئيس لجنة حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الحملة تطلقها الرئاسة كل عام خلال موسم الحج، وتشتمل على عدة برامج متنوعة وأنشطة متعددة لإظهار حسن الرفادة لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن الحملة ستقام هذا العام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا وضمان سلامة حجاج، مشيراً إلى أن الحملة قائمة بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.


وقال "الزهراني": الحملة استهدفت الالتزام بالزي المحتشم للنساء، والعناية بالأطفال، وإغلاق الهاتف الجوال لعدم قطع خشوع المصلين، وعدم إخراج المصاحف من المسجد الحرام، والتعاون مع العاملين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من المسجد الحرام، وكيفية استخدام السجاد وصناديق الأمانات والسجاد، والاهتمام بالنظافة.

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