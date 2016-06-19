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"الحصيني" ينبّه من البوارح: رياح مثيرة للأتربة ما بين الرياض والشرقية

قال: أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من جنوب الطائف

نبّه الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، من نشاط لرياح البوارح المثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية باتجاة الرياض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه نشاط لرياح مثيرة للأتربة على الشرقية ودول الخليج وما بين الرياض والشرقية وعلى الساحل الغربي.

وأضاف متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من جنوب الطائف مرورًا بالباحة وعسير وجازان.

وكان الباحث الحصيني قد أكد في وقت سابق، نشاطًا واضحًا لرياح البوارح في منطقة حوض الخليج بما فيه "الشرقية" والرياض خلال اليوم وغدًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، وكذلك على طول الساحل الغربي؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" ينبّه من البوارح: رياح مثيرة للأتربة ما بين الرياض والشرقية
سبق

نبّه الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، من نشاط لرياح البوارح المثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية باتجاة الرياض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه نشاط لرياح مثيرة للأتربة على الشرقية ودول الخليج وما بين الرياض والشرقية وعلى الساحل الغربي.

وأضاف متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من جنوب الطائف مرورًا بالباحة وعسير وجازان.

وكان الباحث الحصيني قد أكد في وقت سابق، نشاطًا واضحًا لرياح البوارح في منطقة حوض الخليج بما فيه "الشرقية" والرياض خلال اليوم وغدًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، وكذلك على طول الساحل الغربي؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
08:38 AM

"الحصيني" ينبّه من البوارح: رياح مثيرة للأتربة ما بين الرياض والشرقية

قال: أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من جنوب الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّه الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، من نشاط لرياح البوارح المثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية باتجاة الرياض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه نشاط لرياح مثيرة للأتربة على الشرقية ودول الخليج وما بين الرياض والشرقية وعلى الساحل الغربي.

وأضاف متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من جنوب الطائف مرورًا بالباحة وعسير وجازان.

وكان الباحث الحصيني قد أكد في وقت سابق، نشاطًا واضحًا لرياح البوارح في منطقة حوض الخليج بما فيه "الشرقية" والرياض خلال اليوم وغدًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، وكذلك على طول الساحل الغربي؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.

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