أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد 1300 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة

‬ نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1355 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ مما أسفر عن إغلاق 6 منشآت مخالفة.

وأسفرت الجولات عن تحرير 41 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس في الأسواق، وتطبيق "توكلنا"، كما تم استقبال 30 بلاغًا حول المنشآت المخالفة عبر مركز البلاغات 940.

جاء ذلك ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية، مع التشديد على تطبيق الاشتراطات ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات المتخذة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإغلاق المنشآت المخالفة؛ تحقيقًا للسلامة العامة، ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.