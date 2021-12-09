ناصر العطية يصل أولاً في المرحلة الثانية من رالي حائل.. وخلفه برزيغونسكي

المتسابق القطري يؤكد: مرحلة اليوم كانت صعبة نظرًا لعدم وضوح الخريطة

وصل المتسابق القطري ناصر بن صالح العطية مع ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل على سيارته تويوتا "هايلوكس غازوو" أولاً في المرحلة الثانية من رالي حائل تويوتا الدولي 2021،بزمن بلغ 3:23:07 ساعات.

ووصل المتسابق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي مع ملاحه الألماني تيمو غوتشالك على سيارته ميني "جون كووبر ووركس باغي"، ثانيًا، بزمن بلغ 3:24:07 ساعات.

وكانت المرحلة الثانية قد بلغت 314 كيلومترًا جميعها داخل نطاق نطاق محافظة بقعاء.

وأكد "العطية" أن مرحلة اليوم كانت صعبة للغاية، نظرًا لعدم وضوح الخريطة؛ بسبب الأحوال الجوية بمنطقة السباق، والتي أثارت الأتربة والغبار، مما جعل الرؤية في بعض النقاط غير واضحة وذلك بعد الكيلو ٢٢٠ من نقطة الانطلاق.

جدير بالذكر أن وصول "العطية" أولاً لا يعني فوزه ببطولة رالي حائل تويوتا الدولي ٢٠٢١،حتى يعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية النتائج النهائية بعد وصول جميع المتسابقين.