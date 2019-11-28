أمير الجوف يشكر "بلدية دومة الجندل" بعد اطلاعه على تقرير المشاريع التنموية بالمنطقة

وجه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود، شكره لبلدية محافظة دومة الجندل بعد اطلاعه على تقرير تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية بالمنطقة.

وعبر رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي، عن اعتزازه وفخره ومنسوبي البلدية بذلك الشكر، مؤكداً أنه سيكون حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء خدمةً للدين والمليك والوطن.