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الرياض.. القبض على عصابة سرقة معدات وقواطع كهربائية ونحاسية بمبلغ 1.85 مليون ريال تابعة لشركة الكهرباء

مكون من 8 "هنود"..  أقروا بارتكاب 124 جريمة سرقة في 26 حياً وموقعاً بالعاصمة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله - تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من (8) مقيمين من الجنسية الهندية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، امتهنوا سرقة المعدات والقواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع وكبائن التمديدات التابعة لشركة الكهرباء.
وأوضح التويجري، أن هذا التشكيل أقر بارتكاب (124) جريمة سرقة في (26) حياً وموقعاً في مدينة الرياض، بما قيمته مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

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الرياض.. القبض على عصابة سرقة معدات وقواطع كهربائية ونحاسية بمبلغ 1.85 مليون ريال تابعة لشركة الكهرباء
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله - تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من (8) مقيمين من الجنسية الهندية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، امتهنوا سرقة المعدات والقواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع وكبائن التمديدات التابعة لشركة الكهرباء.
وأوضح التويجري، أن هذا التشكيل أقر بارتكاب (124) جريمة سرقة في (26) حياً وموقعاً في مدينة الرياض، بما قيمته مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
04:55 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:09 PM

الرياض.. القبض على عصابة سرقة معدات وقواطع كهربائية ونحاسية بمبلغ 1.85 مليون ريال تابعة لشركة الكهرباء

مكون من 8 "هنود"..  أقروا بارتكاب 124 جريمة سرقة في 26 حياً وموقعاً بالعاصمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله - تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من (8) مقيمين من الجنسية الهندية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، امتهنوا سرقة المعدات والقواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع وكبائن التمديدات التابعة لشركة الكهرباء.
وأوضح التويجري، أن هذا التشكيل أقر بارتكاب (124) جريمة سرقة في (26) حياً وموقعاً في مدينة الرياض، بما قيمته مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

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