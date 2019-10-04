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أسعار النفط ترتفع اليوم بنسبة 0.2%

ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بمقدار 12 سنتاً أو نسبة 0.2% إلى 57.83 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بقيمة تسعة سنتات أو نسبة 0.2% إلى 52.54 دولاراً أمريكياً.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع اليوم بنسبة 0.2%
سبق

ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بمقدار 12 سنتاً أو نسبة 0.2% إلى 57.83 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بقيمة تسعة سنتات أو نسبة 0.2% إلى 52.54 دولاراً أمريكياً.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
02:40 PM

أسعار النفط ترتفع اليوم بنسبة 0.2%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بمقدار 12 سنتاً أو نسبة 0.2% إلى 57.83 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بقيمة تسعة سنتات أو نسبة 0.2% إلى 52.54 دولاراً أمريكياً.

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