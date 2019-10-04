ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بمقدار 12 سنتاً أو نسبة 0.2% إلى 57.83 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بقيمة تسعة سنتات أو نسبة 0.2% إلى 52.54 دولاراً أمريكياً.
أسعار النفط ترتفع اليوم بنسبة 0.2%
ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بمقدار 12 سنتاً أو نسبة 0.2% إلى 57.83 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بقيمة تسعة سنتات أو نسبة 0.2% إلى 52.54 دولاراً أمريكياً.
ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بمقدار 12 سنتاً أو نسبة 0.2% إلى 57.83 دولاراً أمريكياً.
أسعار النفط ترتفع اليوم بنسبة 0.2%
ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بمقدار 12 سنتاً أو نسبة 0.2% إلى 57.83 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بقيمة تسعة سنتات أو نسبة 0.2% إلى 52.54 دولاراً أمريكياً.