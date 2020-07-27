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مدير الاحتراف في الهلال يقدم استقالته

تنحى مدير الاحتراف بنادي الهلال تركي المسند عن منصبه، اليوم الاثنين، حيث قدم استقالته من منصبه.


وكتب " المسند " عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: "بعد فترة عمل استمرت 12 عاماً، تخللها تعاقب 7 رؤساء في 8 إدارات تشرفت من خلالها بخدمة نادي الهلال، تقدمت باعتذاري عن الاستمرار في العمل".


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدير الاحتراف في الهلال يقدم استقالته
سبق

تنحى مدير الاحتراف بنادي الهلال تركي المسند عن منصبه، اليوم الاثنين، حيث قدم استقالته من منصبه.


وكتب " المسند " عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: "بعد فترة عمل استمرت 12 عاماً، تخللها تعاقب 7 رؤساء في 8 إدارات تشرفت من خلالها بخدمة نادي الهلال، تقدمت باعتذاري عن الاستمرار في العمل".


27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
10:41 PM

مدير الاحتراف في الهلال يقدم استقالته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,622

تنحى مدير الاحتراف بنادي الهلال تركي المسند عن منصبه، اليوم الاثنين، حيث قدم استقالته من منصبه.


وكتب " المسند " عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: "بعد فترة عمل استمرت 12 عاماً، تخللها تعاقب 7 رؤساء في 8 إدارات تشرفت من خلالها بخدمة نادي الهلال، تقدمت باعتذاري عن الاستمرار في العمل".


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