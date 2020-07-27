مدير الاحتراف في الهلال يقدم استقالته

تنحى مدير الاحتراف بنادي الهلال تركي المسند عن منصبه، اليوم الاثنين، حيث قدم استقالته من منصبه.



وكتب " المسند " عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: "بعد فترة عمل استمرت 12 عاماً، تخللها تعاقب 7 رؤساء في 8 إدارات تشرفت من خلالها بخدمة نادي الهلال، تقدمت باعتذاري عن الاستمرار في العمل".





