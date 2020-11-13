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إصابة محترف الأهلي خلال مباراة غانا والسودان

تعرّض الدولي الغاني صامويل أوسو جناح فريق الأهلي، للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمس الخميس أمام السودان، التي أقيمت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وخرج "أوسو" مصابًا في المباراة؛ حيث تم استبدال اللاعب في الدقيقة 62 بعدما تعرض لضربة في اللقاء.

وأوضحت التقارير الصحافية في غانا، أن أوسو كان قد تعافى من إصابة خفيفة قبل يوم من مواجهة السودان؛ إلا أنه تأثر بشدة خلال المباراة؛ مما أجبر المدرب تشارلز أكونور على استبداله.

وتوقعت صحيفة "غانا سوكر" أن يكون أوسو جاهزًا لمباراة غانا المقبلة أمام السودان في العاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة محترف الأهلي خلال مباراة غانا والسودان
سبق

تعرّض الدولي الغاني صامويل أوسو جناح فريق الأهلي، للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمس الخميس أمام السودان، التي أقيمت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وخرج "أوسو" مصابًا في المباراة؛ حيث تم استبدال اللاعب في الدقيقة 62 بعدما تعرض لضربة في اللقاء.

وأوضحت التقارير الصحافية في غانا، أن أوسو كان قد تعافى من إصابة خفيفة قبل يوم من مواجهة السودان؛ إلا أنه تأثر بشدة خلال المباراة؛ مما أجبر المدرب تشارلز أكونور على استبداله.

وتوقعت صحيفة "غانا سوكر" أن يكون أوسو جاهزًا لمباراة غانا المقبلة أمام السودان في العاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء المقبل.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
05:56 PM

إصابة محترف الأهلي خلال مباراة غانا والسودان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تعرّض الدولي الغاني صامويل أوسو جناح فريق الأهلي، للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمس الخميس أمام السودان، التي أقيمت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وخرج "أوسو" مصابًا في المباراة؛ حيث تم استبدال اللاعب في الدقيقة 62 بعدما تعرض لضربة في اللقاء.

وأوضحت التقارير الصحافية في غانا، أن أوسو كان قد تعافى من إصابة خفيفة قبل يوم من مواجهة السودان؛ إلا أنه تأثر بشدة خلال المباراة؛ مما أجبر المدرب تشارلز أكونور على استبداله.

وتوقعت صحيفة "غانا سوكر" أن يكون أوسو جاهزًا لمباراة غانا المقبلة أمام السودان في العاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء المقبل.

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