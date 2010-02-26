النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الموت يُغيّب "الروقي" مؤسس العمل الخيري بـ"محاني الطائف"

توفيَ اليوم الأحد، في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، الدكتور فهد بن صقر الروقي، بعد معاناةٍ مع المرض، حيث إن الفقيد هو مؤسس العمل الخيري في مركز المحاني، شمال الطائف .

الفقيد "الروقي" - رحمه الله - يحمل درجة الدكتوراه في نقض الأحكام القضائية، ويعمل معلماً في مجمع المحاني التعليمي، ورئيساً سابقاً لمجلس إدارات جمعية البر الخيرية، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ومديراً لمؤسسة الأمير ثامر بن عبدالعزيز الخيرية، ومن الدُعاة المعروفين على مستوى منطقة مكة المكرمة، وكذلك له بصمات واضحة في أعمال الخير لعقودٍ من الزمن، وله بصمات واضحة وكبيرة في إصلاح ذات البين وإعتاق الرقاب، وجهوده كبيرة في الدعوة إلى الإسلام، فقد أسلم على يديه الكثير من أبناء الجاليات بالمملكة، كذلك الفقيد - رحمه الله - له مؤلفات من الكتب العلمية التي تعود بالنفع والفائدة للمهتمين بالعلم والدعوة إلى الله، وسيُصلى على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام، فيما تتقبل أسرته وذووه التعازي في سكنهم الكائن بالمحاني شمال الطائف .

"سبق" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولوالده ولوالدته ولأبنائه ولزملائه في الوسط التعليمي .

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
الموت يُغيّب "الروقي" مؤسس العمل الخيري بـ"محاني الطائف"
سبق

توفيَ اليوم الأحد، في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، الدكتور فهد بن صقر الروقي، بعد معاناةٍ مع المرض، حيث إن الفقيد هو مؤسس العمل الخيري في مركز المحاني، شمال الطائف .

الفقيد "الروقي" - رحمه الله - يحمل درجة الدكتوراه في نقض الأحكام القضائية، ويعمل معلماً في مجمع المحاني التعليمي، ورئيساً سابقاً لمجلس إدارات جمعية البر الخيرية، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ومديراً لمؤسسة الأمير ثامر بن عبدالعزيز الخيرية، ومن الدُعاة المعروفين على مستوى منطقة مكة المكرمة، وكذلك له بصمات واضحة في أعمال الخير لعقودٍ من الزمن، وله بصمات واضحة وكبيرة في إصلاح ذات البين وإعتاق الرقاب، وجهوده كبيرة في الدعوة إلى الإسلام، فقد أسلم على يديه الكثير من أبناء الجاليات بالمملكة، كذلك الفقيد - رحمه الله - له مؤلفات من الكتب العلمية التي تعود بالنفع والفائدة للمهتمين بالعلم والدعوة إلى الله، وسيُصلى على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام، فيما تتقبل أسرته وذووه التعازي في سكنهم الكائن بالمحاني شمال الطائف .

"سبق" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولوالده ولوالدته ولأبنائه ولزملائه في الوسط التعليمي .

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
03:05 PM

الموت يُغيّب "الروقي" مؤسس العمل الخيري بـ"محاني الطائف"

A A A
فهد العتيبي - الطائف
8
14,404

توفيَ اليوم الأحد، في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، الدكتور فهد بن صقر الروقي، بعد معاناةٍ مع المرض، حيث إن الفقيد هو مؤسس العمل الخيري في مركز المحاني، شمال الطائف .

الفقيد "الروقي" - رحمه الله - يحمل درجة الدكتوراه في نقض الأحكام القضائية، ويعمل معلماً في مجمع المحاني التعليمي، ورئيساً سابقاً لمجلس إدارات جمعية البر الخيرية، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ومديراً لمؤسسة الأمير ثامر بن عبدالعزيز الخيرية، ومن الدُعاة المعروفين على مستوى منطقة مكة المكرمة، وكذلك له بصمات واضحة في أعمال الخير لعقودٍ من الزمن، وله بصمات واضحة وكبيرة في إصلاح ذات البين وإعتاق الرقاب، وجهوده كبيرة في الدعوة إلى الإسلام، فقد أسلم على يديه الكثير من أبناء الجاليات بالمملكة، كذلك الفقيد - رحمه الله - له مؤلفات من الكتب العلمية التي تعود بالنفع والفائدة للمهتمين بالعلم والدعوة إلى الله، وسيُصلى على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام، فيما تتقبل أسرته وذووه التعازي في سكنهم الكائن بالمحاني شمال الطائف .

"سبق" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولوالده ولوالدته ولأبنائه ولزملائه في الوسط التعليمي .

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,429
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,004
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,574

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة