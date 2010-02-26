الموت يُغيّب "الروقي" مؤسس العمل الخيري بـ"محاني الطائف"

توفيَ اليوم الأحد، في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، الدكتور فهد بن صقر الروقي، بعد معاناةٍ مع المرض، حيث إن الفقيد هو مؤسس العمل الخيري في مركز المحاني، شمال الطائف .

الفقيد "الروقي" - رحمه الله - يحمل درجة الدكتوراه في نقض الأحكام القضائية، ويعمل معلماً في مجمع المحاني التعليمي، ورئيساً سابقاً لمجلس إدارات جمعية البر الخيرية، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ومديراً لمؤسسة الأمير ثامر بن عبدالعزيز الخيرية، ومن الدُعاة المعروفين على مستوى منطقة مكة المكرمة، وكذلك له بصمات واضحة في أعمال الخير لعقودٍ من الزمن، وله بصمات واضحة وكبيرة في إصلاح ذات البين وإعتاق الرقاب، وجهوده كبيرة في الدعوة إلى الإسلام، فقد أسلم على يديه الكثير من أبناء الجاليات بالمملكة، كذلك الفقيد - رحمه الله - له مؤلفات من الكتب العلمية التي تعود بالنفع والفائدة للمهتمين بالعلم والدعوة إلى الله، وسيُصلى على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام، فيما تتقبل أسرته وذووه التعازي في سكنهم الكائن بالمحاني شمال الطائف .

"سبق" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولوالده ولوالدته ولأبنائه ولزملائه في الوسط التعليمي .