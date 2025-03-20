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‏جهود الدولة تنجح.. 76% من حالات "كورونا" في السعودية مرتبطة بالسفر للخارج

"باحث فيروسات" لـ"سبق": الوضع مطمئن والعدد طبيعي.. وسينحصر بفصل سياسات العزل

أكد باحث في الفيروسات التنفسية لـ"سبق"، أن ارتباط النسبة الأكبر من الحالات المرصودة والمعلنة من قبل وزارة الصحة، والتي بلغت 274 حالة، منها 197 حالة لعائدين من خارج البلاد من مناطق موبوءة، يجعل الوضع مطمئناً جداً، موضحاً أن العدد المسجل حتى الآن يعتبر طبيعياً ومتوقعاً في مرحلة الاحتواء.

وتفصيلاً، قال الباحث الدكتور بندر العصيمي، إن الوضع في المملكة مطمئن؛ لأن انتشار الفيروسات التنفسية يأتي على نوعين، وهما: الانتشار للحالات المتصلة بالسفر (travel-related transmission)، والانتشار الأفقي للفيروس في المجتمع (community transmission).

وأضاف "العصيمي" أن الجزء الأكبر من الحالات المسجلة في السعودية (76%)، والمعلنة من قبل وزارة الصحة، كانت لحالات منتقلة بالسفر، لافتاً إلى أنه ومع إجراءات العزل التي اتخذتها المملكة في إغلاق الحدود ومنع السفر؛ ستنحصر هذه الأعداد قريباً، وتخرج من المعادلة بإذن الله.

وأضاف الباحث المتخصص في الفيروسات التنفسية كالإنفلونزا وكورونا: "أما النوع الثاني يتمثل في الانتشار الأفقي للفيروس في المجتمع من خلال شخص غير مسافر لآخر عن طريق الاختلاط، ورُصدت مثل هذه الحالات عندما لم يُفصح بعض المسافرين لبلدان موبوءة".

وأكد أن كامل المسؤولية هنا تقع على عاتق الأفراد، مشيراً بأنه وحتى اللحظة تشكل هذه النسبة 24% من نسبة الإصابات، لافتاً بأنها ستنحصر أيضاً بفضل سياسات العزل الصحي للمصابين والحجر الصحي للمشتبه بهم، والإجراءات المفروضة لتطبيق إستراتيجية (التباعد الاجتماعي)، مثل إيقاف الدراسة، وإغلاق المحال التجارية، ومنع التجمعات، وتعليق العمل الحكومي، وغيرها.

‏كانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض (كوفيد 19) ليصبح العدد 274 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏جهود الدولة تنجح.. 76% من حالات "كورونا" في السعودية مرتبطة بالسفر للخارج
سبق

أكد باحث في الفيروسات التنفسية لـ"سبق"، أن ارتباط النسبة الأكبر من الحالات المرصودة والمعلنة من قبل وزارة الصحة، والتي بلغت 274 حالة، منها 197 حالة لعائدين من خارج البلاد من مناطق موبوءة، يجعل الوضع مطمئناً جداً، موضحاً أن العدد المسجل حتى الآن يعتبر طبيعياً ومتوقعاً في مرحلة الاحتواء.

وتفصيلاً، قال الباحث الدكتور بندر العصيمي، إن الوضع في المملكة مطمئن؛ لأن انتشار الفيروسات التنفسية يأتي على نوعين، وهما: الانتشار للحالات المتصلة بالسفر (travel-related transmission)، والانتشار الأفقي للفيروس في المجتمع (community transmission).

وأضاف "العصيمي" أن الجزء الأكبر من الحالات المسجلة في السعودية (76%)، والمعلنة من قبل وزارة الصحة، كانت لحالات منتقلة بالسفر، لافتاً إلى أنه ومع إجراءات العزل التي اتخذتها المملكة في إغلاق الحدود ومنع السفر؛ ستنحصر هذه الأعداد قريباً، وتخرج من المعادلة بإذن الله.

وأضاف الباحث المتخصص في الفيروسات التنفسية كالإنفلونزا وكورونا: "أما النوع الثاني يتمثل في الانتشار الأفقي للفيروس في المجتمع من خلال شخص غير مسافر لآخر عن طريق الاختلاط، ورُصدت مثل هذه الحالات عندما لم يُفصح بعض المسافرين لبلدان موبوءة".

وأكد أن كامل المسؤولية هنا تقع على عاتق الأفراد، مشيراً بأنه وحتى اللحظة تشكل هذه النسبة 24% من نسبة الإصابات، لافتاً بأنها ستنحصر أيضاً بفضل سياسات العزل الصحي للمصابين والحجر الصحي للمشتبه بهم، والإجراءات المفروضة لتطبيق إستراتيجية (التباعد الاجتماعي)، مثل إيقاف الدراسة، وإغلاق المحال التجارية، ومنع التجمعات، وتعليق العمل الحكومي، وغيرها.

‏كانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض (كوفيد 19) ليصبح العدد 274 حالة.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
12:55 AM

‏جهود الدولة تنجح.. 76% من حالات "كورونا" في السعودية مرتبطة بالسفر للخارج

"باحث فيروسات" لـ"سبق": الوضع مطمئن والعدد طبيعي.. وسينحصر بفصل سياسات العزل

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكد باحث في الفيروسات التنفسية لـ"سبق"، أن ارتباط النسبة الأكبر من الحالات المرصودة والمعلنة من قبل وزارة الصحة، والتي بلغت 274 حالة، منها 197 حالة لعائدين من خارج البلاد من مناطق موبوءة، يجعل الوضع مطمئناً جداً، موضحاً أن العدد المسجل حتى الآن يعتبر طبيعياً ومتوقعاً في مرحلة الاحتواء.

وتفصيلاً، قال الباحث الدكتور بندر العصيمي، إن الوضع في المملكة مطمئن؛ لأن انتشار الفيروسات التنفسية يأتي على نوعين، وهما: الانتشار للحالات المتصلة بالسفر (travel-related transmission)، والانتشار الأفقي للفيروس في المجتمع (community transmission).

وأضاف "العصيمي" أن الجزء الأكبر من الحالات المسجلة في السعودية (76%)، والمعلنة من قبل وزارة الصحة، كانت لحالات منتقلة بالسفر، لافتاً إلى أنه ومع إجراءات العزل التي اتخذتها المملكة في إغلاق الحدود ومنع السفر؛ ستنحصر هذه الأعداد قريباً، وتخرج من المعادلة بإذن الله.

وأضاف الباحث المتخصص في الفيروسات التنفسية كالإنفلونزا وكورونا: "أما النوع الثاني يتمثل في الانتشار الأفقي للفيروس في المجتمع من خلال شخص غير مسافر لآخر عن طريق الاختلاط، ورُصدت مثل هذه الحالات عندما لم يُفصح بعض المسافرين لبلدان موبوءة".

وأكد أن كامل المسؤولية هنا تقع على عاتق الأفراد، مشيراً بأنه وحتى اللحظة تشكل هذه النسبة 24% من نسبة الإصابات، لافتاً بأنها ستنحصر أيضاً بفضل سياسات العزل الصحي للمصابين والحجر الصحي للمشتبه بهم، والإجراءات المفروضة لتطبيق إستراتيجية (التباعد الاجتماعي)، مثل إيقاف الدراسة، وإغلاق المحال التجارية، ومنع التجمعات، وتعليق العمل الحكومي، وغيرها.

‏كانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض (كوفيد 19) ليصبح العدد 274 حالة.

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