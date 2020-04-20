"بر صامطة" تستقبل رمضان بتجهز السلال الغذائية والإعانات المالية

تستهدف توزيع ٤٢٤٠ سلة غذائية على الأسر المستفيدة

بدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتفاعلاً من قِبل الجمعية لمتابعة أوضاع المستفيدين منها والمسجلين لديها وتفقد احتياجاتهم مع جائحة كورونا.

وتستهدف الجمعية توزيع عدد٤٢٤٠ سلة غذائية تحتوي على الاحتياجات الضرورية لكل منزل واحتياجات الأسر خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى تأمين الإعانات المالية وفق المقرر لكل أسرة مسجلة بالجمعية كما قامت الجمعية وبمتابعة من قِبل رئيسها الشيخ عبدالله السهلي بالبدء في تجهيز السلال الغذائية تمهيدًا لتوزيعها على المسجلين في المحافظة وقراها ومركزي القفل والسهي وفق آلية معينة وترتيب يضمن وصول الإعانات للمسجلين.