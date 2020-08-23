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قبل الدراسة.. "نخيل خليص" تُناشد رفع كفاءة شبكات الاتصالات ولو بـ"عربة"!

السكان: لا يوجد بالمركز والقرى التابعة له سوى 4 أبراج لا تفي بالغرض المنشود

ناشَدَ سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، المسؤولين في هيئة الاتصالات، بضرورة رفع كفاءة أبراج الجوال الموجودة بالمركز، إلى جانب استحداث أبراج أخرى، وتنويع الشبكات قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وقال السكان في شكوى تَلَقّتها "سبق": "نعاني نحن سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، والواقع شرقي المحافظة 90كلم، من ضعف شبكات الاتصالات؛ حيث لا يوجد بالمركز والقرى التابعة له سوى أربعة أبراج، لا تفي بالغرض المنشود".

وأضافوا: "على الرغم من أن المركز يضم عددًا من الجهات الحكومية، من مركز إمارة ومركز صحي ومدارس ونحوها؛ إلا أنه يفتقر للاتصالات"؛ لافتين إلى أن عدد الطلاب يشارف 200 طالب؛ بينما يبلغ عدد الطالبات بالمركز 165 طالبة، جميعهم يتطلع لرفع كفاءة أبراج الجوال في المركز والقرى؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا، وليتمكنوا من الدخول على بوابة عين ومنصة مدرستي.

وذكر الأهالي أن القرى التابعة للمركز التي تفتقر لشبكة اتصال هي: قرية أم الملح، ونبط، وصفية، وثبل، وسدر، ووثرير، والشدخ، وعشرة، والحلقة العليا، والحلقة السفلي.

وأشاروا إلى أنه يوجد أبراج أربعة لشركة موبايلي لا تغطي المنطقة كاملة؛ مطالبين باستحداث أبراج لباقي الشركات وعلى رأسها شركة الاتصالات السعودية STC ولو بعربة متنقلة لكي يتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول على بوابة عين ومنصة مدرستي.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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قبل الدراسة.. "نخيل خليص" تُناشد رفع كفاءة شبكات الاتصالات ولو بـ"عربة"!
سبق

ناشَدَ سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، المسؤولين في هيئة الاتصالات، بضرورة رفع كفاءة أبراج الجوال الموجودة بالمركز، إلى جانب استحداث أبراج أخرى، وتنويع الشبكات قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وقال السكان في شكوى تَلَقّتها "سبق": "نعاني نحن سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، والواقع شرقي المحافظة 90كلم، من ضعف شبكات الاتصالات؛ حيث لا يوجد بالمركز والقرى التابعة له سوى أربعة أبراج، لا تفي بالغرض المنشود".

وأضافوا: "على الرغم من أن المركز يضم عددًا من الجهات الحكومية، من مركز إمارة ومركز صحي ومدارس ونحوها؛ إلا أنه يفتقر للاتصالات"؛ لافتين إلى أن عدد الطلاب يشارف 200 طالب؛ بينما يبلغ عدد الطالبات بالمركز 165 طالبة، جميعهم يتطلع لرفع كفاءة أبراج الجوال في المركز والقرى؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا، وليتمكنوا من الدخول على بوابة عين ومنصة مدرستي.

وذكر الأهالي أن القرى التابعة للمركز التي تفتقر لشبكة اتصال هي: قرية أم الملح، ونبط، وصفية، وثبل، وسدر، ووثرير، والشدخ، وعشرة، والحلقة العليا، والحلقة السفلي.

وأشاروا إلى أنه يوجد أبراج أربعة لشركة موبايلي لا تغطي المنطقة كاملة؛ مطالبين باستحداث أبراج لباقي الشركات وعلى رأسها شركة الاتصالات السعودية STC ولو بعربة متنقلة لكي يتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول على بوابة عين ومنصة مدرستي.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
12:20 PM

قبل الدراسة.. "نخيل خليص" تُناشد رفع كفاءة شبكات الاتصالات ولو بـ"عربة"!

السكان: لا يوجد بالمركز والقرى التابعة له سوى 4 أبراج لا تفي بالغرض المنشود

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ناشَدَ سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، المسؤولين في هيئة الاتصالات، بضرورة رفع كفاءة أبراج الجوال الموجودة بالمركز، إلى جانب استحداث أبراج أخرى، وتنويع الشبكات قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وقال السكان في شكوى تَلَقّتها "سبق": "نعاني نحن سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، والواقع شرقي المحافظة 90كلم، من ضعف شبكات الاتصالات؛ حيث لا يوجد بالمركز والقرى التابعة له سوى أربعة أبراج، لا تفي بالغرض المنشود".

وأضافوا: "على الرغم من أن المركز يضم عددًا من الجهات الحكومية، من مركز إمارة ومركز صحي ومدارس ونحوها؛ إلا أنه يفتقر للاتصالات"؛ لافتين إلى أن عدد الطلاب يشارف 200 طالب؛ بينما يبلغ عدد الطالبات بالمركز 165 طالبة، جميعهم يتطلع لرفع كفاءة أبراج الجوال في المركز والقرى؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا، وليتمكنوا من الدخول على بوابة عين ومنصة مدرستي.

وذكر الأهالي أن القرى التابعة للمركز التي تفتقر لشبكة اتصال هي: قرية أم الملح، ونبط، وصفية، وثبل، وسدر، ووثرير، والشدخ، وعشرة، والحلقة العليا، والحلقة السفلي.

وأشاروا إلى أنه يوجد أبراج أربعة لشركة موبايلي لا تغطي المنطقة كاملة؛ مطالبين باستحداث أبراج لباقي الشركات وعلى رأسها شركة الاتصالات السعودية STC ولو بعربة متنقلة لكي يتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول على بوابة عين ومنصة مدرستي.

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