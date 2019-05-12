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"الصحة البحرينية": تسجيل 122 إصابة جديدة بكورونا

قالت: 61 منها قادمة من الخارج.. وتعافي 10 حالات إضافية

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 10 حالات إضافية، وتسجيل 122 حالة قائمة جديدة؛ منها 60 حالة لعمالة وافدة، و61 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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"الصحة البحرينية": تسجيل 122 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 10 حالات إضافية، وتسجيل 122 حالة قائمة جديدة؛ منها 60 حالة لعمالة وافدة، و61 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
09:31 PM

"الصحة البحرينية": تسجيل 122 إصابة جديدة بكورونا

قالت: 61 منها قادمة من الخارج.. وتعافي 10 حالات إضافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 10 حالات إضافية، وتسجيل 122 حالة قائمة جديدة؛ منها 60 حالة لعمالة وافدة، و61 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

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