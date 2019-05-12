أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 10 حالات إضافية، وتسجيل 122 حالة قائمة جديدة؛ منها 60 حالة لعمالة وافدة، و61 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.
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"الصحة البحرينية": تسجيل 122 إصابة جديدة بكورونا
قالت: 61 منها قادمة من الخارج.. وتعافي 10 حالات إضافية
أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 10 حالات إضافية، وتسجيل 122 حالة قائمة جديدة؛ منها 60 حالة لعمالة وافدة، و61 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.البحرين فيروس كورونا الجديد
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"الصحة البحرينية": تسجيل 122 إصابة جديدة بكوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-12
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
09:31 PM
"الصحة البحرينية": تسجيل 122 إصابة جديدة بكورونا
قالت: 61 منها قادمة من الخارج.. وتعافي 10 حالات إضافية
أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 10 حالات إضافية، وتسجيل 122 حالة قائمة جديدة؛ منها 60 حالة لعمالة وافدة، و61 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.
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