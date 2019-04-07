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محافظ الطائف يفتتح ملتقى التوظيف الثالث

ينظمه المعهد الثانوي الصناعي

افتتح محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم, فعاليات ملتقى التوظيف الثالث, الذي ينظمه المعهد الثانوي الصناعي بالطائف, وذلك في الجوري مول.
وألقى مدير المعهد الصناعي إبراهيم السفياني، كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة, استعرض فيها ما أولته القيادة الرشيدة لهذا الجانب لما يمثله من أهمية كبيرة, موضحاً أن الملتقى ركز على إيجاد فعالية لجميع شرائح المجتمع من خلال إشراك العديد من الصناديق الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة جانب التدريب على رأس العمل وفق مقترحات واستمارات تسجيل لطرح الفرص الوظيفية، ومراسلة أكثر من 100 شركة ومؤسسة وطنية.

وأفاد المهندس السفياني، أن طلبات التوظيف التي تم تسجيلها حتى اليوم بلغت نحو 1200 طلب, مشيراً إلى أن هذه الاستمارات ستكون قاعدة بيانات للملتقيات القادمة, ولافتاً النظر إلى توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بالمتابعة بعد التوظيف.

ثم شاهد محافظ الطائف, قصة نجاح لأحد منتسبي المعهد الصناعي الثانوي بالطائف, ثم توالت فقرات الحفل.
يذكر أنه شارك في الملتقى أكثر من 30 جهة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص وغيرها.

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محافظ الطائف يفتتح ملتقى التوظيف الثالث
سبق

افتتح محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم, فعاليات ملتقى التوظيف الثالث, الذي ينظمه المعهد الثانوي الصناعي بالطائف, وذلك في الجوري مول.
وألقى مدير المعهد الصناعي إبراهيم السفياني، كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة, استعرض فيها ما أولته القيادة الرشيدة لهذا الجانب لما يمثله من أهمية كبيرة, موضحاً أن الملتقى ركز على إيجاد فعالية لجميع شرائح المجتمع من خلال إشراك العديد من الصناديق الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة جانب التدريب على رأس العمل وفق مقترحات واستمارات تسجيل لطرح الفرص الوظيفية، ومراسلة أكثر من 100 شركة ومؤسسة وطنية.

وأفاد المهندس السفياني، أن طلبات التوظيف التي تم تسجيلها حتى اليوم بلغت نحو 1200 طلب, مشيراً إلى أن هذه الاستمارات ستكون قاعدة بيانات للملتقيات القادمة, ولافتاً النظر إلى توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بالمتابعة بعد التوظيف.

ثم شاهد محافظ الطائف, قصة نجاح لأحد منتسبي المعهد الصناعي الثانوي بالطائف, ثم توالت فقرات الحفل.
يذكر أنه شارك في الملتقى أكثر من 30 جهة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص وغيرها.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
05:18 PM

محافظ الطائف يفتتح ملتقى التوظيف الثالث

ينظمه المعهد الثانوي الصناعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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افتتح محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم, فعاليات ملتقى التوظيف الثالث, الذي ينظمه المعهد الثانوي الصناعي بالطائف, وذلك في الجوري مول.
وألقى مدير المعهد الصناعي إبراهيم السفياني، كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة, استعرض فيها ما أولته القيادة الرشيدة لهذا الجانب لما يمثله من أهمية كبيرة, موضحاً أن الملتقى ركز على إيجاد فعالية لجميع شرائح المجتمع من خلال إشراك العديد من الصناديق الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة جانب التدريب على رأس العمل وفق مقترحات واستمارات تسجيل لطرح الفرص الوظيفية، ومراسلة أكثر من 100 شركة ومؤسسة وطنية.

وأفاد المهندس السفياني، أن طلبات التوظيف التي تم تسجيلها حتى اليوم بلغت نحو 1200 طلب, مشيراً إلى أن هذه الاستمارات ستكون قاعدة بيانات للملتقيات القادمة, ولافتاً النظر إلى توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بالمتابعة بعد التوظيف.

ثم شاهد محافظ الطائف, قصة نجاح لأحد منتسبي المعهد الصناعي الثانوي بالطائف, ثم توالت فقرات الحفل.
يذكر أنه شارك في الملتقى أكثر من 30 جهة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص وغيرها.

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