النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هكذا أخلاق رجال أمننا.. شاهدَ معاناة والدة زميله فتبرع لها بكليته

أحد أفراد سجون عسير ينهي معاناتها مع الغسيل الكلوي منذ 8 سنوات

ضرب أحد أفراد سجون منطقة عسير، أروع الأمثلة في نبل الأخلاق عندما سارع بالتبرع بإحدى كليتيه لوالدة زميله في العمل، بعد معاناتها مع الغسيل الكلوي لمدة 8 سنوات، معتبراً والدة زميله كوالدته.

وقال المتبرع العريف أحمد مبطي القحطاني: "شعرت بآلام وحزن زميلي يحيى علي مدواي القحطاني على والدته، التي تعاني من غسيل الكلى لمدة ثمانية أعوام، وهو الأمر الذي قادني للتوجه لمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، والتبرع بكلية بعد إجراء المطابقة والفحوصات اللازمة".

وأضاف: "والدة زميلي في مقام والدتي، وتبرعي دون مقابل طلباً لما عند الله سبحانه وتعالى".

من جانبه عبر ابن المتبرع لها عن عظيم شكره وامتنانه لزميله بهذا العمل العظيم، قائلاً: "ضرب زميلي أحمد أروع الأمثلة في الأخوة والزمالة الصادقة، وقدم أغلى ما يملك لوالدتي التي تدعي له في كل وقت بعد المعاناة مع المرض".

وأضاف: "ليس لدي أكثر من الدعاء، بأن يمن الله عليه بالشفاء وأن يجزل له الأجر والمثوبة".

كما عبر زملاء المتبرع في سجون منطقة عسير عن عظيم شكرهم لزميلهم الذي ضحى بنفسه ووقته من أجل زميله ووالدته لفعل الخير وعظيم الثواب، وأن ذلك يزيد الألفة والترابط بين فئات المجتمع السعودي، متطلعين في ذات الوقت إلى أن يتم تكريم زميلهم تكريماً يليق به بحضور مدير عام سجون المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هكذا أخلاق رجال أمننا.. شاهدَ معاناة والدة زميله فتبرع لها بكليته
سبق

ضرب أحد أفراد سجون منطقة عسير، أروع الأمثلة في نبل الأخلاق عندما سارع بالتبرع بإحدى كليتيه لوالدة زميله في العمل، بعد معاناتها مع الغسيل الكلوي لمدة 8 سنوات، معتبراً والدة زميله كوالدته.

وقال المتبرع العريف أحمد مبطي القحطاني: "شعرت بآلام وحزن زميلي يحيى علي مدواي القحطاني على والدته، التي تعاني من غسيل الكلى لمدة ثمانية أعوام، وهو الأمر الذي قادني للتوجه لمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، والتبرع بكلية بعد إجراء المطابقة والفحوصات اللازمة".

وأضاف: "والدة زميلي في مقام والدتي، وتبرعي دون مقابل طلباً لما عند الله سبحانه وتعالى".

من جانبه عبر ابن المتبرع لها عن عظيم شكره وامتنانه لزميله بهذا العمل العظيم، قائلاً: "ضرب زميلي أحمد أروع الأمثلة في الأخوة والزمالة الصادقة، وقدم أغلى ما يملك لوالدتي التي تدعي له في كل وقت بعد المعاناة مع المرض".

وأضاف: "ليس لدي أكثر من الدعاء، بأن يمن الله عليه بالشفاء وأن يجزل له الأجر والمثوبة".

كما عبر زملاء المتبرع في سجون منطقة عسير عن عظيم شكرهم لزميلهم الذي ضحى بنفسه ووقته من أجل زميله ووالدته لفعل الخير وعظيم الثواب، وأن ذلك يزيد الألفة والترابط بين فئات المجتمع السعودي، متطلعين في ذات الوقت إلى أن يتم تكريم زميلهم تكريماً يليق به بحضور مدير عام سجون المنطقة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:10 PM

هكذا أخلاق رجال أمننا.. شاهدَ معاناة والدة زميله فتبرع لها بكليته

أحد أفراد سجون عسير ينهي معاناتها مع الغسيل الكلوي منذ 8 سنوات

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
10
11,182

ضرب أحد أفراد سجون منطقة عسير، أروع الأمثلة في نبل الأخلاق عندما سارع بالتبرع بإحدى كليتيه لوالدة زميله في العمل، بعد معاناتها مع الغسيل الكلوي لمدة 8 سنوات، معتبراً والدة زميله كوالدته.

وقال المتبرع العريف أحمد مبطي القحطاني: "شعرت بآلام وحزن زميلي يحيى علي مدواي القحطاني على والدته، التي تعاني من غسيل الكلى لمدة ثمانية أعوام، وهو الأمر الذي قادني للتوجه لمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، والتبرع بكلية بعد إجراء المطابقة والفحوصات اللازمة".

وأضاف: "والدة زميلي في مقام والدتي، وتبرعي دون مقابل طلباً لما عند الله سبحانه وتعالى".

من جانبه عبر ابن المتبرع لها عن عظيم شكره وامتنانه لزميله بهذا العمل العظيم، قائلاً: "ضرب زميلي أحمد أروع الأمثلة في الأخوة والزمالة الصادقة، وقدم أغلى ما يملك لوالدتي التي تدعي له في كل وقت بعد المعاناة مع المرض".

وأضاف: "ليس لدي أكثر من الدعاء، بأن يمن الله عليه بالشفاء وأن يجزل له الأجر والمثوبة".

كما عبر زملاء المتبرع في سجون منطقة عسير عن عظيم شكرهم لزميلهم الذي ضحى بنفسه ووقته من أجل زميله ووالدته لفعل الخير وعظيم الثواب، وأن ذلك يزيد الألفة والترابط بين فئات المجتمع السعودي، متطلعين في ذات الوقت إلى أن يتم تكريم زميلهم تكريماً يليق به بحضور مدير عام سجون المنطقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,726
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,302
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة