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أمانة عسير تحدث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر منصة بلدي

بهدف تحسين تجربة المستفيدين والتسهيل عليهم في إصدارها

أعلنت أمانة منطقة عسير عن تحديث الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة، وذلك بهدف تحسين تجربة المستفيد وتسھیلاً على المستفيدين في إصدار رخصة البناء.

ويأتي التحديث الجديد عبر إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة بلدي في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

وأكدت الأمانة على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الهندسي المشرف منھا عبر منصة بلدي من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.

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أمانة عسير تحدث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر منصة بلدي
سبق

أعلنت أمانة منطقة عسير عن تحديث الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة، وذلك بهدف تحسين تجربة المستفيد وتسھیلاً على المستفيدين في إصدار رخصة البناء.

ويأتي التحديث الجديد عبر إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة بلدي في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

وأكدت الأمانة على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الهندسي المشرف منھا عبر منصة بلدي من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
05:27 PM

أمانة عسير تحدث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر منصة بلدي

بهدف تحسين تجربة المستفيدين والتسهيل عليهم في إصدارها

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رائد القرفي - أبها
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أعلنت أمانة منطقة عسير عن تحديث الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة، وذلك بهدف تحسين تجربة المستفيد وتسھیلاً على المستفيدين في إصدار رخصة البناء.

ويأتي التحديث الجديد عبر إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة بلدي في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

وأكدت الأمانة على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الهندسي المشرف منھا عبر منصة بلدي من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.

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