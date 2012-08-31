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تعميم "التعليم" بتغير الدوام يجدد حيرة محضري المختبرات: لم يرد مسمانا نريد توضيح

قالوا إن تصنيفهم الوظيفي يأتي ضمن لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتبه

جدد محضرو ومحضرات المختبرات التعليمية مناشداتهم لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالنظر في وضعهم، موضحين بأنهم أصبحوا في حيرة من أمرهم من جديد بعد صدور تعميم تغير الدوام هذا الأسبوع، مشيرين بأن مسماهم لم يرد ضمن الطاقم المطالب بالدوام اليومي وهم "قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون"

وتفصيلاً، بين محضرو المختبرات أن تصنيفهم الوظيفي يأتي ضمن لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتبها "المستويات"، وأن عملهم مرتبط بشكل مباشر بالطالب والمعلم وليس الكادر الإداري والذي له تصنيف آخر وسلم مغاير عنهم

وقالوا إن البعض منهم تواصلوا مع قادة المدارس ومسؤولي مكاتب التعليم وجميعهم ليس لديهم أي تفاصيل عن القرارين الأول والأخير الذي صدر هذا الأسبوع ومن هم المستهدفين بالحضور غير أنه تم توجيههم بضرورة الحضور ما جعلهم في حيرة من أمرهم، مطالبين بتوضيح أكثر حول شمولهم من عدمه حتى لا يتغرب الكثير منهم بسبب غموض في التعميم.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قراراً بتعديل دوام الهيئة الإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية. جاء ذلك، بناءً على تعميم وزير التعليم بشأن تعديل بداية اليوم الدراسي عن بعد، للمرحلتين المتوسطة والثانوية لتكون من الساعة التاسعة صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً.

ووجه بذلك نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، لمدير عموم التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، حيث جاء في التعميم أن يكون بداية دوام الهيئة الإدارية "قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون"، حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثانية والنصف ظهراً، ويكون زمن الحصة في منصة "مدرستي" للمرحلتين المتوسطة والثانوية 40 دقيقة، وللمرحلة الابتدائية 35 دقيقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعميم "التعليم" بتغير الدوام يجدد حيرة محضري المختبرات: لم يرد مسمانا نريد توضيح
سبق

جدد محضرو ومحضرات المختبرات التعليمية مناشداتهم لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالنظر في وضعهم، موضحين بأنهم أصبحوا في حيرة من أمرهم من جديد بعد صدور تعميم تغير الدوام هذا الأسبوع، مشيرين بأن مسماهم لم يرد ضمن الطاقم المطالب بالدوام اليومي وهم "قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون"

وتفصيلاً، بين محضرو المختبرات أن تصنيفهم الوظيفي يأتي ضمن لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتبها "المستويات"، وأن عملهم مرتبط بشكل مباشر بالطالب والمعلم وليس الكادر الإداري والذي له تصنيف آخر وسلم مغاير عنهم

وقالوا إن البعض منهم تواصلوا مع قادة المدارس ومسؤولي مكاتب التعليم وجميعهم ليس لديهم أي تفاصيل عن القرارين الأول والأخير الذي صدر هذا الأسبوع ومن هم المستهدفين بالحضور غير أنه تم توجيههم بضرورة الحضور ما جعلهم في حيرة من أمرهم، مطالبين بتوضيح أكثر حول شمولهم من عدمه حتى لا يتغرب الكثير منهم بسبب غموض في التعميم.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قراراً بتعديل دوام الهيئة الإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية. جاء ذلك، بناءً على تعميم وزير التعليم بشأن تعديل بداية اليوم الدراسي عن بعد، للمرحلتين المتوسطة والثانوية لتكون من الساعة التاسعة صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً.

ووجه بذلك نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، لمدير عموم التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، حيث جاء في التعميم أن يكون بداية دوام الهيئة الإدارية "قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون"، حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثانية والنصف ظهراً، ويكون زمن الحصة في منصة "مدرستي" للمرحلتين المتوسطة والثانوية 40 دقيقة، وللمرحلة الابتدائية 35 دقيقة.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
12:38 AM

تعميم "التعليم" بتغير الدوام يجدد حيرة محضري المختبرات: لم يرد مسمانا نريد توضيح

قالوا إن تصنيفهم الوظيفي يأتي ضمن لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتبه

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قاسم الخبراني - الرياض
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جدد محضرو ومحضرات المختبرات التعليمية مناشداتهم لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالنظر في وضعهم، موضحين بأنهم أصبحوا في حيرة من أمرهم من جديد بعد صدور تعميم تغير الدوام هذا الأسبوع، مشيرين بأن مسماهم لم يرد ضمن الطاقم المطالب بالدوام اليومي وهم "قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون"

وتفصيلاً، بين محضرو المختبرات أن تصنيفهم الوظيفي يأتي ضمن لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتبها "المستويات"، وأن عملهم مرتبط بشكل مباشر بالطالب والمعلم وليس الكادر الإداري والذي له تصنيف آخر وسلم مغاير عنهم

وقالوا إن البعض منهم تواصلوا مع قادة المدارس ومسؤولي مكاتب التعليم وجميعهم ليس لديهم أي تفاصيل عن القرارين الأول والأخير الذي صدر هذا الأسبوع ومن هم المستهدفين بالحضور غير أنه تم توجيههم بضرورة الحضور ما جعلهم في حيرة من أمرهم، مطالبين بتوضيح أكثر حول شمولهم من عدمه حتى لا يتغرب الكثير منهم بسبب غموض في التعميم.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قراراً بتعديل دوام الهيئة الإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية. جاء ذلك، بناءً على تعميم وزير التعليم بشأن تعديل بداية اليوم الدراسي عن بعد، للمرحلتين المتوسطة والثانوية لتكون من الساعة التاسعة صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً.

ووجه بذلك نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، لمدير عموم التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، حيث جاء في التعميم أن يكون بداية دوام الهيئة الإدارية "قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون"، حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثانية والنصف ظهراً، ويكون زمن الحصة في منصة "مدرستي" للمرحلتين المتوسطة والثانوية 40 دقيقة، وللمرحلة الابتدائية 35 دقيقة.

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