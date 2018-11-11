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إعلان وظيفي عبر تويتر يطلب مهندسين غير سعوديين بجازان.. القنفذي يكشف حقيقته

قال: المعلومات الواردة فيه غير منطقية سواء في مقدار الراتب أو طبيعة المهن

كشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، المهندس أحمد القنفذي تفاصيل إعلان وظيفي عبر "تويتر" يطلب مهندسين للعمل في مشروع مطار الملك عبد الله الدولي بجازان، وموضحًا تفاصيل وحقيقة ذلك الإعلان الذي أثار نقاشًا وتداولاً بين المهندسين العاطلين.

وتفصيلاً قال القنفذي في تغريدة عبر حسابه بتويتر: حسب صورة الإعلان ليس صادرًا من مؤسسة أو شركة وإنما من إيميل لا نعلم مصدره ولا صاحبه كما أن المعلومات الواردة فيه غير منطقية سواء في مقدار الراتب أو طبيعة المهن المطلوبة، الشركة استلمت أرض المشروع قبل فترة بسيطة من الأمانة بعد توقف لفترة طويلة، والشركة حاليًا تعمل في الردم.

وتابع: مع ذلك تم توجيه مدير التفتيش للتحقق من الأمر من خلال التواصل مع الشركة التي تم ترسية المشروع عليها وكذلك إدارة مطار جازان.

وقال معلنًا نتائج وقوف مدير التفتيش: أكدت إدارة الشركة بالمنطقة بعدم صحة الإعلان وأن الشركة ملتزمة بأنظمة العمل المعتمدة، كما أن التوظيف لديهم يتم عبر الوسائل النظامية عبر مركزهم الرئيس في منطقة الرياض وستقوم الشركة على استقطاب السعوديين للعمل في المشروع بعد انتهاء أعمال التسوية والردم لأرض المشروع.

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اعلان
إعلان وظيفي عبر تويتر يطلب مهندسين غير سعوديين بجازان.. القنفذي يكشف حقيقته
سبق

كشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، المهندس أحمد القنفذي تفاصيل إعلان وظيفي عبر "تويتر" يطلب مهندسين للعمل في مشروع مطار الملك عبد الله الدولي بجازان، وموضحًا تفاصيل وحقيقة ذلك الإعلان الذي أثار نقاشًا وتداولاً بين المهندسين العاطلين.

وتفصيلاً قال القنفذي في تغريدة عبر حسابه بتويتر: حسب صورة الإعلان ليس صادرًا من مؤسسة أو شركة وإنما من إيميل لا نعلم مصدره ولا صاحبه كما أن المعلومات الواردة فيه غير منطقية سواء في مقدار الراتب أو طبيعة المهن المطلوبة، الشركة استلمت أرض المشروع قبل فترة بسيطة من الأمانة بعد توقف لفترة طويلة، والشركة حاليًا تعمل في الردم.

وتابع: مع ذلك تم توجيه مدير التفتيش للتحقق من الأمر من خلال التواصل مع الشركة التي تم ترسية المشروع عليها وكذلك إدارة مطار جازان.

وقال معلنًا نتائج وقوف مدير التفتيش: أكدت إدارة الشركة بالمنطقة بعدم صحة الإعلان وأن الشركة ملتزمة بأنظمة العمل المعتمدة، كما أن التوظيف لديهم يتم عبر الوسائل النظامية عبر مركزهم الرئيس في منطقة الرياض وستقوم الشركة على استقطاب السعوديين للعمل في المشروع بعد انتهاء أعمال التسوية والردم لأرض المشروع.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
09:47 PM

إعلان وظيفي عبر تويتر يطلب مهندسين غير سعوديين بجازان.. القنفذي يكشف حقيقته

قال: المعلومات الواردة فيه غير منطقية سواء في مقدار الراتب أو طبيعة المهن

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محمد المواسي - جازان
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كشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، المهندس أحمد القنفذي تفاصيل إعلان وظيفي عبر "تويتر" يطلب مهندسين للعمل في مشروع مطار الملك عبد الله الدولي بجازان، وموضحًا تفاصيل وحقيقة ذلك الإعلان الذي أثار نقاشًا وتداولاً بين المهندسين العاطلين.

وتفصيلاً قال القنفذي في تغريدة عبر حسابه بتويتر: حسب صورة الإعلان ليس صادرًا من مؤسسة أو شركة وإنما من إيميل لا نعلم مصدره ولا صاحبه كما أن المعلومات الواردة فيه غير منطقية سواء في مقدار الراتب أو طبيعة المهن المطلوبة، الشركة استلمت أرض المشروع قبل فترة بسيطة من الأمانة بعد توقف لفترة طويلة، والشركة حاليًا تعمل في الردم.

وتابع: مع ذلك تم توجيه مدير التفتيش للتحقق من الأمر من خلال التواصل مع الشركة التي تم ترسية المشروع عليها وكذلك إدارة مطار جازان.

وقال معلنًا نتائج وقوف مدير التفتيش: أكدت إدارة الشركة بالمنطقة بعدم صحة الإعلان وأن الشركة ملتزمة بأنظمة العمل المعتمدة، كما أن التوظيف لديهم يتم عبر الوسائل النظامية عبر مركزهم الرئيس في منطقة الرياض وستقوم الشركة على استقطاب السعوديين للعمل في المشروع بعد انتهاء أعمال التسوية والردم لأرض المشروع.

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