"إيداع": تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال

المركز في بيان عبر موقع تداول: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (12/ 7/ 2020) و(4/ 7/ 2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الموافق 22/ 9/ 2020.

جاء ذلك في بيان نشره المركز عبر موقع "تداول" صباح اليوم.