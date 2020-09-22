الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ باليوم الوطني من قيادات الإمارات

من الشيخ خليفة بن زايد ومحمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن زايد آل نهيان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

كما تلقى الملك برقيتَي تهنئة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- برقيات تهانٍ بهذه المناسبة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ ومن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ ومن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.