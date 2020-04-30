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ضمن القطاعات الأمنية المساندة.. "جوازات جازان" تشارك في تطبيق منع التجول

في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

تشارك إدارة الجوازات بمنطقة جازان، في تطبيق تعليمات أمر منع التجول، ضمن القطاعات الأمنية المساندة، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتكاتفت تلك الجهود الأمنية في تطبيق منع التجول، وخلوّ شوارع مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من المركبات والمارة؛ ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء "كورونا"، والوقاية منه والحد من انتشاره.

الجوازات منطقة جازان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن القطاعات الأمنية المساندة.. "جوازات جازان" تشارك في تطبيق منع التجول
سبق

تشارك إدارة الجوازات بمنطقة جازان، في تطبيق تعليمات أمر منع التجول، ضمن القطاعات الأمنية المساندة، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتكاتفت تلك الجهود الأمنية في تطبيق منع التجول، وخلوّ شوارع مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من المركبات والمارة؛ ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء "كورونا"، والوقاية منه والحد من انتشاره.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
06:56 PM

ضمن القطاعات الأمنية المساندة.. "جوازات جازان" تشارك في تطبيق منع التجول

في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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فهد كاملي - جازان
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3,617

تشارك إدارة الجوازات بمنطقة جازان، في تطبيق تعليمات أمر منع التجول، ضمن القطاعات الأمنية المساندة، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتكاتفت تلك الجهود الأمنية في تطبيق منع التجول، وخلوّ شوارع مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من المركبات والمارة؛ ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء "كورونا"، والوقاية منه والحد من انتشاره.

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