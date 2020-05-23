80 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في الطائف.. والإجمالي 520

المحافظة سجلت 31 إصابة جديدة.. والحصيلة 1605 حالات

ارتفع معدل التعافي بين مُصابي فيروس كورونا بمحافظة الطائف لليوم، الثاني على التوالي، وذلك بعد تسجيل 80 حالة تعافٍ، ليصل الإجمالي إلى 520 حالة.

وكانت الطائف قد سجلت رقماً جديداً مُنخفضاً يندرج ضمن مُعدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، بعد الإعلان عن 31 إصابة جديدة ليُصبح مجموع الإصابات 1605 إصابة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 1083 حالة.

جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات.