تنبيه من "الأرصاد" للمدينة و8 من محافظاتها.. رياح نشطة وأتربة مثارة

حالة تستمر حتى الحادية عشرة صباحاً وتشمل تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا والحناكية والغيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين.