النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتماد نسبة المحتوى المحلي لـ"موبايلي" للعام الثاني على التوالي

تعديل لوائح المشتريات الخاصة بأعمال الشركة وأطر عمل لتطوير المصنعين والموردين

اعتمدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مؤخراً، نسبة المحتوى المحلي في الشركة، لتحصل "موبايلي" بذلك على شهادة المحتوى المحلي للعام الثاني على التوالي، وذلك استمرارًا لجهودها وإسهاماتها بوصفها شريكاً استراتيجياً، ضمن مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي أطلقتها الهيئة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري في مقر الهيئة، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والعمل على تطوير وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف التنموية للاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أنها عملت مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" لدعم جهودها وأعمالها الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات، عبر عدة مسارات اشتملت على إنشاء برنامج "موبايلي المحتوى المحلي" الذي يرتبط بشكل مباشر باستراتيجية الشركة (GAIN) بالتزامن مع استراتيجية تواصل شاملة للمحتوى المحلي، وتحديد خط أساس المحتوى المحلي للشركة في عام 2019م، وحساب نسبة المحتوى المحلي للعام الثاني على التوالي للسنة المالية لعام 2020م التي أظهرت زيادة في المحتوى المحلي للشركة، وتحديد الأهداف المستقبلية لتنمية المحتوى المحلي حتى عام 2024م، بالإضافة إلى توفير آليات ومنهجية قياس موحدة.

وعملت شركة "موبايلي" على تعديل لوائح وأنظمة المشتريات الخاصة بأعمال الشركة، وأعدَّت أطر عمل لتطوير المصنعين والموردين، وتوجيههم للالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي ودعم المنتجات المحلية، والبدء بتطبيق ذلك في الربع الرابع لهذا العام.

يُذكر أن الهيئة تعمل بشكل مستمر مع شركائها كافة؛ بهدف تعزيز إسهام القطاعين العام والخاص في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني بعقد شراكات استراتيجية، وتوحيد الجهود والخبرات السابقة لكبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اعتماد نسبة المحتوى المحلي لـ"موبايلي" للعام الثاني على التوالي
سبق

اعتمدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مؤخراً، نسبة المحتوى المحلي في الشركة، لتحصل "موبايلي" بذلك على شهادة المحتوى المحلي للعام الثاني على التوالي، وذلك استمرارًا لجهودها وإسهاماتها بوصفها شريكاً استراتيجياً، ضمن مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي أطلقتها الهيئة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري في مقر الهيئة، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والعمل على تطوير وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف التنموية للاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أنها عملت مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" لدعم جهودها وأعمالها الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات، عبر عدة مسارات اشتملت على إنشاء برنامج "موبايلي المحتوى المحلي" الذي يرتبط بشكل مباشر باستراتيجية الشركة (GAIN) بالتزامن مع استراتيجية تواصل شاملة للمحتوى المحلي، وتحديد خط أساس المحتوى المحلي للشركة في عام 2019م، وحساب نسبة المحتوى المحلي للعام الثاني على التوالي للسنة المالية لعام 2020م التي أظهرت زيادة في المحتوى المحلي للشركة، وتحديد الأهداف المستقبلية لتنمية المحتوى المحلي حتى عام 2024م، بالإضافة إلى توفير آليات ومنهجية قياس موحدة.

وعملت شركة "موبايلي" على تعديل لوائح وأنظمة المشتريات الخاصة بأعمال الشركة، وأعدَّت أطر عمل لتطوير المصنعين والموردين، وتوجيههم للالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي ودعم المنتجات المحلية، والبدء بتطبيق ذلك في الربع الرابع لهذا العام.

يُذكر أن الهيئة تعمل بشكل مستمر مع شركائها كافة؛ بهدف تعزيز إسهام القطاعين العام والخاص في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني بعقد شراكات استراتيجية، وتوحيد الجهود والخبرات السابقة لكبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
07:55 PM

اعتماد نسبة المحتوى المحلي لـ"موبايلي" للعام الثاني على التوالي

تعديل لوائح المشتريات الخاصة بأعمال الشركة وأطر عمل لتطوير المصنعين والموردين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
211

اعتمدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مؤخراً، نسبة المحتوى المحلي في الشركة، لتحصل "موبايلي" بذلك على شهادة المحتوى المحلي للعام الثاني على التوالي، وذلك استمرارًا لجهودها وإسهاماتها بوصفها شريكاً استراتيجياً، ضمن مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي أطلقتها الهيئة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري في مقر الهيئة، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والعمل على تطوير وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف التنموية للاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أنها عملت مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" لدعم جهودها وأعمالها الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات، عبر عدة مسارات اشتملت على إنشاء برنامج "موبايلي المحتوى المحلي" الذي يرتبط بشكل مباشر باستراتيجية الشركة (GAIN) بالتزامن مع استراتيجية تواصل شاملة للمحتوى المحلي، وتحديد خط أساس المحتوى المحلي للشركة في عام 2019م، وحساب نسبة المحتوى المحلي للعام الثاني على التوالي للسنة المالية لعام 2020م التي أظهرت زيادة في المحتوى المحلي للشركة، وتحديد الأهداف المستقبلية لتنمية المحتوى المحلي حتى عام 2024م، بالإضافة إلى توفير آليات ومنهجية قياس موحدة.

وعملت شركة "موبايلي" على تعديل لوائح وأنظمة المشتريات الخاصة بأعمال الشركة، وأعدَّت أطر عمل لتطوير المصنعين والموردين، وتوجيههم للالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي ودعم المنتجات المحلية، والبدء بتطبيق ذلك في الربع الرابع لهذا العام.

يُذكر أن الهيئة تعمل بشكل مستمر مع شركائها كافة؛ بهدف تعزيز إسهام القطاعين العام والخاص في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني بعقد شراكات استراتيجية، وتوحيد الجهود والخبرات السابقة لكبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,256
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,324
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,351

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة