النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور القنباز.. الفيصل يجتمع برئيس "مكافحة المنشطات الدولية"

الإشادة بدور اللجنة السعودية للرقابة

عقد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ اجتماعًا مرئيًّا عن بُعد، مع ويتلد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بحضور رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد بن صالح القنباز.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ حيث أشاد ويتلد بانكا بدعم المملكة لبرامج الوكالة الدولية، وبجهود وعمل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وتعاونها الدائم مع الوكالة الدولية لتحقيق أهدافها لحماية الرياضة والرياضيين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بحضور القنباز.. الفيصل يجتمع برئيس "مكافحة المنشطات الدولية"
سبق

عقد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ اجتماعًا مرئيًّا عن بُعد، مع ويتلد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بحضور رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد بن صالح القنباز.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ حيث أشاد ويتلد بانكا بدعم المملكة لبرامج الوكالة الدولية، وبجهود وعمل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وتعاونها الدائم مع الوكالة الدولية لتحقيق أهدافها لحماية الرياضة والرياضيين.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
07:35 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
08:05 PM

بحضور القنباز.. الفيصل يجتمع برئيس "مكافحة المنشطات الدولية"

الإشادة بدور اللجنة السعودية للرقابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
312

عقد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ اجتماعًا مرئيًّا عن بُعد، مع ويتلد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بحضور رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد بن صالح القنباز.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ حيث أشاد ويتلد بانكا بدعم المملكة لبرامج الوكالة الدولية، وبجهود وعمل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وتعاونها الدائم مع الوكالة الدولية لتحقيق أهدافها لحماية الرياضة والرياضيين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,339
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,213
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,549

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة