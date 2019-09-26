متحدث الصحة: أكثر من 18 مليون شخص استكملوا التحصين.. جرعة ثالثة لهؤلاء

قال في مؤتمر اليوم: سارعوا لاستكمال جرعتي لقاح #كورونا للحماية من المضاعفات

قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم إن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا 41 مليون جرعة، واستكمل التحصين أكثر من 18 مليون شخص.

وكشف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة عن تقديم جرعة ثالثة لمن تجاوز 60 عامًا في #المملكة .

وقال: سارعوا لاستكمال جرعتي لقاح #كورونا للحماية من المضاعفات.