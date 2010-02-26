"تقنية مكة" تطلق برنامج "أتقن" للتدريب المجتمعي.. شهادة تدريبية معتمدة

تنفّذ الكلية التقنية بمكة المكرمة، يوم الأحد المقبل، برنامج "أتقن"، وهو أحد برامج التدريب المجتمعي بديوان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح منسق مركز خدمة المجتمع بالكلية التقنية بمكة المكرمة محيميد النفيعي، أن البرنامج ذو شهادة تدريبية معتمدة ورسوم مخفضة بمبلغ 200 ريال للدورة الواحدة، التي تُعقد لمدة أربعة أيام بالكلية، في الفترة المسائية للسعوديين فقط، والتسجيل بالموقع الإلكتروني في بوابة مركز الأعمال.

وحث "النفيعي" الراغبين في الالتحاق، على سرعة التسجيل عبر Ctc.tvtc.gov.sa؛ للاستفادة من تنوع الدورات التخصصية الفنية؛ ومنها: صيانة الحاسب الآلي، وشبكات الحاسب، ومبادئ الكهرباء، والتمديدات المنزلية، ومبادئ ميكانيكا وصيانة السيارات.