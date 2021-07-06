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تدشين نظام مضخة "الأنسولين" لضبط وتصحيح مستوياته لمرضى السكري

في مستشفيات القوات المسلحة بالطائف

دشنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف نظام مضخة الأنسولين (780G MiniMed) بمركز السكري التابع لمستشفى الأمير منصور العسكري.

وأوضح المختصّون أن المضخّة تقوم تلقائيًّا بضبط وتصحيح مستويات الأنسولين يوميًّا وعلى مدار الساعة كل خمس دقائق، بالإضافة إلى توقع احتياج الأنسولين للمريض، ويضبط توصيله حتى (٢٨٨) مرة يوميًّا، ويحاكي بعض وظائف البنكرياس لتحقيق مستويات متوازنة.

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تدشين نظام مضخة "الأنسولين" لضبط وتصحيح مستوياته لمرضى السكري
سبق

دشنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف نظام مضخة الأنسولين (780G MiniMed) بمركز السكري التابع لمستشفى الأمير منصور العسكري.

وأوضح المختصّون أن المضخّة تقوم تلقائيًّا بضبط وتصحيح مستويات الأنسولين يوميًّا وعلى مدار الساعة كل خمس دقائق، بالإضافة إلى توقع احتياج الأنسولين للمريض، ويضبط توصيله حتى (٢٨٨) مرة يوميًّا، ويحاكي بعض وظائف البنكرياس لتحقيق مستويات متوازنة.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
07:14 PM

تدشين نظام مضخة "الأنسولين" لضبط وتصحيح مستوياته لمرضى السكري

في مستشفيات القوات المسلحة بالطائف

A A A
متعب البقمي - الطائف
3
8,919

دشنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف نظام مضخة الأنسولين (780G MiniMed) بمركز السكري التابع لمستشفى الأمير منصور العسكري.

وأوضح المختصّون أن المضخّة تقوم تلقائيًّا بضبط وتصحيح مستويات الأنسولين يوميًّا وعلى مدار الساعة كل خمس دقائق، بالإضافة إلى توقع احتياج الأنسولين للمريض، ويضبط توصيله حتى (٢٨٨) مرة يوميًّا، ويحاكي بعض وظائف البنكرياس لتحقيق مستويات متوازنة.

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