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رئيس "الخطوط السعودية": سنصل إلى 200 وجهة وننقل 85 مليون راكب في "عام الرؤية"

عبر تصريحاته لـ "رويترز"

أكد إبراهيم كوشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، أن الشركة ستطلب طائرات ركاب عريضة البدن، العام المقبل؛ لدعم نموها.

وقال إن "الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن العام المقبل لدعم خطط توسعها السريع دولياً التي ستشهد وصول وحدتها للطيران منخفض التكلفة (فلاي اديل) إلى 200 وجهة أغلبها دولية بحلول عام 2030".

وتابع "كوشي" أثناء وجوده في معرض دبي للطيران، أن "الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030، ارتفاعاً من 35 مليوناً قبل جائحة فيروس كورونا".

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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رئيس "الخطوط السعودية": سنصل إلى 200 وجهة وننقل 85 مليون راكب في "عام الرؤية"
سبق

أكد إبراهيم كوشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، أن الشركة ستطلب طائرات ركاب عريضة البدن، العام المقبل؛ لدعم نموها.

وقال إن "الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن العام المقبل لدعم خطط توسعها السريع دولياً التي ستشهد وصول وحدتها للطيران منخفض التكلفة (فلاي اديل) إلى 200 وجهة أغلبها دولية بحلول عام 2030".

وتابع "كوشي" أثناء وجوده في معرض دبي للطيران، أن "الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030، ارتفاعاً من 35 مليوناً قبل جائحة فيروس كورونا".

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
11:55 PM

رئيس "الخطوط السعودية": سنصل إلى 200 وجهة وننقل 85 مليون راكب في "عام الرؤية"

عبر تصريحاته لـ "رويترز"

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خالد خليل - الرياض
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أكد إبراهيم كوشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، أن الشركة ستطلب طائرات ركاب عريضة البدن، العام المقبل؛ لدعم نموها.

وقال إن "الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن العام المقبل لدعم خطط توسعها السريع دولياً التي ستشهد وصول وحدتها للطيران منخفض التكلفة (فلاي اديل) إلى 200 وجهة أغلبها دولية بحلول عام 2030".

وتابع "كوشي" أثناء وجوده في معرض دبي للطيران، أن "الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030، ارتفاعاً من 35 مليوناً قبل جائحة فيروس كورونا".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,460
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,146
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,160
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2.5 مليار ..

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