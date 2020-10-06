الأهلي صفحة جديدة.. والبداية أمام الباطن

دشن الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021 الثلاثاء.

وانخرط اللاعبون المشاركون في الحصة الافتتاحية للموسم الجديد، في تدريبات لياقية متنوعة، ثم بعض التمارين الفنية، تحضيراً للتدريبات المتكاملة الأيام المقبلة.

وتقرر أن ينخرط المغربي إدريس فتوحي، والصربي فيجستا، الثنائي المحترف الجديد في تحضيرات الفريق اليومين المقبلين، بعد حسم التعاقد معهما لتدعيم خط وسط الأهلي.

ويفتتح الأهلي مبارياته ( الدورية ) في النسخة المقبلة أمام الباطن 18من أكتوبر الجاري.

