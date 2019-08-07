"العامودي" يقف على مشروعات "النقل" للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج

تفقد الطرق المؤدية إلى مكة ومركز البهيتة ومحطة وزن الشاحنات بالسيل

زار وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم الأربعاء الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، وتفقد الأعمال الواقعة على طريق السيل مروراً بمركز الضبط الأمني في البهيتة ومحطة وزن الشاحنات بالسيل.

وفي التفاصيل، رافق الوزير العامودي" خلال الجولة، وكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة ياسر المسفر، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي، ومدير إدارة الطوارئ والكوارث سعد القحطاني ومدير عام الصيانة بالوزارة المهندس عمر قربان.

وتأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات اطمأن من خلالها على سير العمل والوقوف على جاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل المصاعب التي قد تواجههم خلال تنقلاتهم من كافة المنافذ.

وضمن مبادرة السلامة، وقف وزير النقل على مشروع استكمال أعمال السلامة بطريق (السيل – مكة) الواقعة على طريق السيل بطول ٢٥ كيلومتراً، حيث يبلغ إجمالي طول الطريق ٩٠ كيلومتراً، كما وقف معاليه على أعمال الصيانة المنتهية على طريق (مكة – السيل) و(مكة – الهدا) والتي خضعت لإعادة إصلاح الطبقات الإسفلتية، وأعمال الدهانات الخاصة بالمسارات.

واطلع الوزير "العامودي" على عدة مشروعات منها: مشروع الأعمال التكميلية التي تمت بمركز البهيتة من استكمال لشبكة تصريف السيول والسياج الأمني حول المركز مع البوابات الخاصة به، علماً أن مركز البهيتة يحوي جهات أمنية متعددة من وزارة الداخلية وهو مركز ضبط أمني يقوم بالتأكد من تصاريح الباصات، إضافة إلى محطة وزن الشاحنات بالسيل والتي تقوم بالتأكد من ضمان سلامة الطرق من الوزن الزائد والارتفاعات.