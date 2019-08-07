النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العامودي" يقف على مشروعات "النقل" للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج

تفقد الطرق المؤدية إلى مكة ومركز البهيتة ومحطة وزن الشاحنات بالسيل

زار وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم الأربعاء الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، وتفقد الأعمال الواقعة على طريق السيل مروراً بمركز الضبط الأمني في البهيتة ومحطة وزن الشاحنات بالسيل.

وفي التفاصيل، رافق الوزير العامودي" خلال الجولة، وكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة ياسر المسفر، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي، ومدير إدارة الطوارئ والكوارث سعد القحطاني ومدير عام الصيانة بالوزارة المهندس عمر قربان.

وتأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات اطمأن من خلالها على سير العمل والوقوف على جاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل المصاعب التي قد تواجههم خلال تنقلاتهم من كافة المنافذ.

وضمن مبادرة السلامة، وقف وزير النقل على مشروع استكمال أعمال السلامة بطريق (السيل – مكة) الواقعة على طريق السيل بطول ٢٥ كيلومتراً، حيث يبلغ إجمالي طول الطريق ٩٠ كيلومتراً، كما وقف معاليه على أعمال الصيانة المنتهية على طريق (مكة – السيل) و(مكة – الهدا) والتي خضعت لإعادة إصلاح الطبقات الإسفلتية، وأعمال الدهانات الخاصة بالمسارات.

واطلع الوزير "العامودي" على عدة مشروعات منها: مشروع الأعمال التكميلية التي تمت بمركز البهيتة من استكمال لشبكة تصريف السيول والسياج الأمني حول المركز مع البوابات الخاصة به، علماً أن مركز البهيتة يحوي جهات أمنية متعددة من وزارة الداخلية وهو مركز ضبط أمني يقوم بالتأكد من تصاريح الباصات، إضافة إلى محطة وزن الشاحنات بالسيل والتي تقوم بالتأكد من ضمان سلامة الطرق من الوزن الزائد والارتفاعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العامودي" يقف على مشروعات "النقل" للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج
سبق

زار وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم الأربعاء الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، وتفقد الأعمال الواقعة على طريق السيل مروراً بمركز الضبط الأمني في البهيتة ومحطة وزن الشاحنات بالسيل.

وفي التفاصيل، رافق الوزير العامودي" خلال الجولة، وكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة ياسر المسفر، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي، ومدير إدارة الطوارئ والكوارث سعد القحطاني ومدير عام الصيانة بالوزارة المهندس عمر قربان.

وتأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات اطمأن من خلالها على سير العمل والوقوف على جاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل المصاعب التي قد تواجههم خلال تنقلاتهم من كافة المنافذ.

وضمن مبادرة السلامة، وقف وزير النقل على مشروع استكمال أعمال السلامة بطريق (السيل – مكة) الواقعة على طريق السيل بطول ٢٥ كيلومتراً، حيث يبلغ إجمالي طول الطريق ٩٠ كيلومتراً، كما وقف معاليه على أعمال الصيانة المنتهية على طريق (مكة – السيل) و(مكة – الهدا) والتي خضعت لإعادة إصلاح الطبقات الإسفلتية، وأعمال الدهانات الخاصة بالمسارات.

واطلع الوزير "العامودي" على عدة مشروعات منها: مشروع الأعمال التكميلية التي تمت بمركز البهيتة من استكمال لشبكة تصريف السيول والسياج الأمني حول المركز مع البوابات الخاصة به، علماً أن مركز البهيتة يحوي جهات أمنية متعددة من وزارة الداخلية وهو مركز ضبط أمني يقوم بالتأكد من تصاريح الباصات، إضافة إلى محطة وزن الشاحنات بالسيل والتي تقوم بالتأكد من ضمان سلامة الطرق من الوزن الزائد والارتفاعات.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
10:50 PM

"العامودي" يقف على مشروعات "النقل" للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج

تفقد الطرق المؤدية إلى مكة ومركز البهيتة ومحطة وزن الشاحنات بالسيل

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
0
1,390

زار وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم الأربعاء الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، وتفقد الأعمال الواقعة على طريق السيل مروراً بمركز الضبط الأمني في البهيتة ومحطة وزن الشاحنات بالسيل.

وفي التفاصيل، رافق الوزير العامودي" خلال الجولة، وكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة ياسر المسفر، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي، ومدير إدارة الطوارئ والكوارث سعد القحطاني ومدير عام الصيانة بالوزارة المهندس عمر قربان.

وتأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات اطمأن من خلالها على سير العمل والوقوف على جاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل المصاعب التي قد تواجههم خلال تنقلاتهم من كافة المنافذ.

وضمن مبادرة السلامة، وقف وزير النقل على مشروع استكمال أعمال السلامة بطريق (السيل – مكة) الواقعة على طريق السيل بطول ٢٥ كيلومتراً، حيث يبلغ إجمالي طول الطريق ٩٠ كيلومتراً، كما وقف معاليه على أعمال الصيانة المنتهية على طريق (مكة – السيل) و(مكة – الهدا) والتي خضعت لإعادة إصلاح الطبقات الإسفلتية، وأعمال الدهانات الخاصة بالمسارات.

واطلع الوزير "العامودي" على عدة مشروعات منها: مشروع الأعمال التكميلية التي تمت بمركز البهيتة من استكمال لشبكة تصريف السيول والسياج الأمني حول المركز مع البوابات الخاصة به، علماً أن مركز البهيتة يحوي جهات أمنية متعددة من وزارة الداخلية وهو مركز ضبط أمني يقوم بالتأكد من تصاريح الباصات، إضافة إلى محطة وزن الشاحنات بالسيل والتي تقوم بالتأكد من ضمان سلامة الطرق من الوزن الزائد والارتفاعات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,566
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,584
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,607
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,684

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة