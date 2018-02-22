شاهد من الجنادرية.. أمريكيات يحتسين القهوة على أنغام "الفلكلور"

حرصن على توثيق خطوات الرقصات الشعبية ومهارات الحرفيين

تصوير: عبدالله النحيط

سجلت "جنادرية 32" تواجداً كثيفاً للجاليات الأجنبية والوفود الرسمية من ضيوف الدول والوزارات، وقدم المهرجان نفسه في أذهان الزوار الأجانب بطريقة جميلة ومتكاملة تمازجت بين حضارة الماضي ومواكبة الحاضر.

وفي كل الأجنحة وبيوت المناطق تشاهد الضيوف يحتسون فناجين القهوة العربية رمز الكرم والضيافة، ولاحقت فلاشات هواتفهم جماليات الجنادرية بكل تفاصيلها؛ حيث يحرصون على توثيق عبق الأصالة والتراث، وخطوات الرقصات الشعبية وألوان الفلكلور، ومهارات الحرفيين.

ويسمع الزائر جلجلة ضحكاتهم التي لا تغيب، فيما أظهرت علامات الرضا عمق التعايش مع المواطنين والمقيمين، وهذا التناغم يحسب لكل القائمين على مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة.

ورصدت "سبق" مجموعة من الضيوف الأمريكان يتجولون بكل أريحية، وحرصت نساؤهم على تناول التمرات واحتساء القهوة على وقع الرقصات الشعبية.