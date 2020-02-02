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محافظ وادي الدواسر لـ"سبق": الأمن يبحث عن شخص ظهر بفيديو "واقعة التحرُّش"

لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه

أكد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بالمحافظة تكثف بحثها عن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداوَل؛ وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

‫وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد أشارت إلى أن الفيديو تم تصويره في سوق الخماسين، فيما انفردت "سبق" بنشر خبر عن تحري الجهات الأمنية عن واقعة تحرش، وثَّقها فيديو متداول، وصور من كاميرات مراقبة داخل إحدى الأسواق.

‫ووفقًا لمصادر مطلعة، لم تتلقَّ الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة، فيما تواصل التحري والبحث عن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداوَل.

محافظ وادي الدواسر عبدالله المبارك الجهات الأمنية وادي الدواسر قضايا تحرش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ وادي الدواسر لـ"سبق": الأمن يبحث عن شخص ظهر بفيديو "واقعة التحرُّش"
سبق

أكد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بالمحافظة تكثف بحثها عن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداوَل؛ وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

‫وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد أشارت إلى أن الفيديو تم تصويره في سوق الخماسين، فيما انفردت "سبق" بنشر خبر عن تحري الجهات الأمنية عن واقعة تحرش، وثَّقها فيديو متداول، وصور من كاميرات مراقبة داخل إحدى الأسواق.

‫ووفقًا لمصادر مطلعة، لم تتلقَّ الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة، فيما تواصل التحري والبحث عن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداوَل.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
12:25 AM

محافظ وادي الدواسر لـ"سبق": الأمن يبحث عن شخص ظهر بفيديو "واقعة التحرُّش"

لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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أكد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بالمحافظة تكثف بحثها عن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداوَل؛ وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

‫وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد أشارت إلى أن الفيديو تم تصويره في سوق الخماسين، فيما انفردت "سبق" بنشر خبر عن تحري الجهات الأمنية عن واقعة تحرش، وثَّقها فيديو متداول، وصور من كاميرات مراقبة داخل إحدى الأسواق.

‫ووفقًا لمصادر مطلعة، لم تتلقَّ الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة، فيما تواصل التحري والبحث عن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداوَل.

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