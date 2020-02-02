محافظ وادي الدواسر لـ"سبق": الأمن يبحث عن شخص ظهر بفيديو "واقعة التحرُّش"

لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه

أكد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بالمحافظة تكثف بحثها عن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداوَل؛ وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

‫وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد أشارت إلى أن الفيديو تم تصويره في سوق الخماسين، فيما انفردت "سبق" بنشر خبر عن تحري الجهات الأمنية عن واقعة تحرش، وثَّقها فيديو متداول، وصور من كاميرات مراقبة داخل إحدى الأسواق.

‫ووفقًا لمصادر مطلعة، لم تتلقَّ الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة، فيما تواصل التحري والبحث عن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداوَل.