عزف ورسم وأدب.. شاهد احتفال الملحقية الثقافية بأستراليا باللغة العربية

بدأ بآيات من الذكر الحكيم بحضور عدد من المهتمين السعوديين والأستراليين

أقامت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 2020، بحضور عدد من المهتمين السعوديين والأستراليين في مجال اللغات والترجمة والثقافة والأدب.

بدأ الاحتفال بافتتاح الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي وضيوف الملحقية، المعرض الفني والأدبي المصاحب للحفل، والذي يحتوي على مشاركات المبتعثين والمبتعثات السعوديين في أستراليا، واحتوى المعرض على عدة أقسام منها: أنواع الخط العربي، الرسم، العزف الموسيقي، تقديم الضيافة السعودية، والمخطوطات العربية الحية للضيوف الغير ناطقين باللغة العربية.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم وكلمة ترحيبية من الملحق الثقافي، عبر من خلالها عن شكره وتقديره لكافة ضيوف الحفل على قبولهم دعوة الملحقية الثقافية لهذا الاحتفال الثقافي والذي يعتبر امتدادًا لسلسة المناسبات الوطنية التي تحتفي بها الملحقية الثقافية السعودية مع المجتمع الأسترالي.

وأوضح "خداوردي" جهود المملكة العربية السعودية في تطوير ونشر اللغة العربية من خلال مبادرات ومشاريع عدة من أهمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ودور وزارة التعليم من خلال الملحقيات الثقافية والمدارس السعودية، وإيفاد المعلمين السعوديين حول العالم، بالإضافة إلى المنح التعليمية في أعرق الجامعات السعودية والتي رأينا نتائجها على المهتمين في تعلم اللغة العربية.

عقب ذلك، تنوعت الفقرات الخطابية بتقديم من المبتعثين والمبتعثات السعوديين، والتي كانت عن وقفات وجهود المملكة العربية السعودية، ووقفات مع اللغة العربية، ومجامع اللغة العربية، ومختارات أدبية واللغة العربية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة فقرة فنية تضمنت مبتعثين ومبتعثات سعوديين عزفوا من خلالها الأغاني الوطنية الخالدة، وكذلك رسم لوحة السيفين والنخلة وخط كلمات عربية بشكل حي أمام الحضور؛ حيث أخرجت الفقرة بعدة أشكال فنية وأدبية.

تخلل الحفل كلمات من الوسط الأكاديمي الأسترالي كان من أهمها كلمة عميد كلية الفنون والاتصال بجامعة كانبرا الدكتور جيلين فلر، وممثل كلية الإعلام والاتصال بجامعة كانبرا الدكتور سكوت بريدجز، أعربوا من خلالها عن شكرهم وتقدير الدعوة لهذا الاحتفال؛ مؤكدين أهمية اللغة العربية في الوسط الأسترالي التعليمي؛ حيث تُعَد اللغة العربية إحدى اللغات المعتمدة في المدارس والمؤسسات التعليمية الأسترالية.

وفي نهاية الحفل، كرّم الملحق الثقافي ضيوفَ الحفل والمشاركين من المبتعثين والمبتعثات؛ مؤكدًا استمرار ومواكبة الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا لكافة مختلف المناسبات والتي يتم من خلالها تمكين المبتعثين والمبتعثات السعوديين في أستراليا من استخدام مهاراتهم وهواياتهم فيما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمجتمع.