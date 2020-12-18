النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

عزف ورسم وأدب.. شاهد احتفال الملحقية الثقافية بأستراليا باللغة العربية

بدأ بآيات من الذكر الحكيم بحضور عدد من المهتمين السعوديين والأستراليين

أقامت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 2020، بحضور عدد من المهتمين السعوديين والأستراليين في مجال اللغات والترجمة والثقافة والأدب.

بدأ الاحتفال بافتتاح الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي وضيوف الملحقية، المعرض الفني والأدبي المصاحب للحفل، والذي يحتوي على مشاركات المبتعثين والمبتعثات السعوديين في أستراليا، واحتوى المعرض على عدة أقسام منها: أنواع الخط العربي، الرسم، العزف الموسيقي، تقديم الضيافة السعودية، والمخطوطات العربية الحية للضيوف الغير ناطقين باللغة العربية.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم وكلمة ترحيبية من الملحق الثقافي، عبر من خلالها عن شكره وتقديره لكافة ضيوف الحفل على قبولهم دعوة الملحقية الثقافية لهذا الاحتفال الثقافي والذي يعتبر امتدادًا لسلسة المناسبات الوطنية التي تحتفي بها الملحقية الثقافية السعودية مع المجتمع الأسترالي.

وأوضح "خداوردي" جهود المملكة العربية السعودية في تطوير ونشر اللغة العربية من خلال مبادرات ومشاريع عدة من أهمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ودور وزارة التعليم من خلال الملحقيات الثقافية والمدارس السعودية، وإيفاد المعلمين السعوديين حول العالم، بالإضافة إلى المنح التعليمية في أعرق الجامعات السعودية والتي رأينا نتائجها على المهتمين في تعلم اللغة العربية.

عقب ذلك، تنوعت الفقرات الخطابية بتقديم من المبتعثين والمبتعثات السعوديين، والتي كانت عن وقفات وجهود المملكة العربية السعودية، ووقفات مع اللغة العربية، ومجامع اللغة العربية، ومختارات أدبية واللغة العربية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة فقرة فنية تضمنت مبتعثين ومبتعثات سعوديين عزفوا من خلالها الأغاني الوطنية الخالدة، وكذلك رسم لوحة السيفين والنخلة وخط كلمات عربية بشكل حي أمام الحضور؛ حيث أخرجت الفقرة بعدة أشكال فنية وأدبية.

تخلل الحفل كلمات من الوسط الأكاديمي الأسترالي كان من أهمها كلمة عميد كلية الفنون والاتصال بجامعة كانبرا الدكتور جيلين فلر، وممثل كلية الإعلام والاتصال بجامعة كانبرا الدكتور سكوت بريدجز، أعربوا من خلالها عن شكرهم وتقدير الدعوة لهذا الاحتفال؛ مؤكدين أهمية اللغة العربية في الوسط الأسترالي التعليمي؛ حيث تُعَد اللغة العربية إحدى اللغات المعتمدة في المدارس والمؤسسات التعليمية الأسترالية.

وفي نهاية الحفل، كرّم الملحق الثقافي ضيوفَ الحفل والمشاركين من المبتعثين والمبتعثات؛ مؤكدًا استمرار ومواكبة الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا لكافة مختلف المناسبات والتي يتم من خلالها تمكين المبتعثين والمبتعثات السعوديين في أستراليا من استخدام مهاراتهم وهواياتهم فيما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمجتمع.

الملحقية الثقافية السعودية أستراليا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عزف ورسم وأدب.. شاهد احتفال الملحقية الثقافية بأستراليا باللغة العربية
سبق

أقامت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 2020، بحضور عدد من المهتمين السعوديين والأستراليين في مجال اللغات والترجمة والثقافة والأدب.

بدأ الاحتفال بافتتاح الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي وضيوف الملحقية، المعرض الفني والأدبي المصاحب للحفل، والذي يحتوي على مشاركات المبتعثين والمبتعثات السعوديين في أستراليا، واحتوى المعرض على عدة أقسام منها: أنواع الخط العربي، الرسم، العزف الموسيقي، تقديم الضيافة السعودية، والمخطوطات العربية الحية للضيوف الغير ناطقين باللغة العربية.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم وكلمة ترحيبية من الملحق الثقافي، عبر من خلالها عن شكره وتقديره لكافة ضيوف الحفل على قبولهم دعوة الملحقية الثقافية لهذا الاحتفال الثقافي والذي يعتبر امتدادًا لسلسة المناسبات الوطنية التي تحتفي بها الملحقية الثقافية السعودية مع المجتمع الأسترالي.

وأوضح "خداوردي" جهود المملكة العربية السعودية في تطوير ونشر اللغة العربية من خلال مبادرات ومشاريع عدة من أهمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ودور وزارة التعليم من خلال الملحقيات الثقافية والمدارس السعودية، وإيفاد المعلمين السعوديين حول العالم، بالإضافة إلى المنح التعليمية في أعرق الجامعات السعودية والتي رأينا نتائجها على المهتمين في تعلم اللغة العربية.

عقب ذلك، تنوعت الفقرات الخطابية بتقديم من المبتعثين والمبتعثات السعوديين، والتي كانت عن وقفات وجهود المملكة العربية السعودية، ووقفات مع اللغة العربية، ومجامع اللغة العربية، ومختارات أدبية واللغة العربية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة فقرة فنية تضمنت مبتعثين ومبتعثات سعوديين عزفوا من خلالها الأغاني الوطنية الخالدة، وكذلك رسم لوحة السيفين والنخلة وخط كلمات عربية بشكل حي أمام الحضور؛ حيث أخرجت الفقرة بعدة أشكال فنية وأدبية.

تخلل الحفل كلمات من الوسط الأكاديمي الأسترالي كان من أهمها كلمة عميد كلية الفنون والاتصال بجامعة كانبرا الدكتور جيلين فلر، وممثل كلية الإعلام والاتصال بجامعة كانبرا الدكتور سكوت بريدجز، أعربوا من خلالها عن شكرهم وتقدير الدعوة لهذا الاحتفال؛ مؤكدين أهمية اللغة العربية في الوسط الأسترالي التعليمي؛ حيث تُعَد اللغة العربية إحدى اللغات المعتمدة في المدارس والمؤسسات التعليمية الأسترالية.

وفي نهاية الحفل، كرّم الملحق الثقافي ضيوفَ الحفل والمشاركين من المبتعثين والمبتعثات؛ مؤكدًا استمرار ومواكبة الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا لكافة مختلف المناسبات والتي يتم من خلالها تمكين المبتعثين والمبتعثات السعوديين في أستراليا من استخدام مهاراتهم وهواياتهم فيما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمجتمع.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
04:22 PM

عزف ورسم وأدب.. شاهد احتفال الملحقية الثقافية بأستراليا باللغة العربية

بدأ بآيات من الذكر الحكيم بحضور عدد من المهتمين السعوديين والأستراليين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
206

أقامت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 2020، بحضور عدد من المهتمين السعوديين والأستراليين في مجال اللغات والترجمة والثقافة والأدب.

بدأ الاحتفال بافتتاح الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي وضيوف الملحقية، المعرض الفني والأدبي المصاحب للحفل، والذي يحتوي على مشاركات المبتعثين والمبتعثات السعوديين في أستراليا، واحتوى المعرض على عدة أقسام منها: أنواع الخط العربي، الرسم، العزف الموسيقي، تقديم الضيافة السعودية، والمخطوطات العربية الحية للضيوف الغير ناطقين باللغة العربية.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم وكلمة ترحيبية من الملحق الثقافي، عبر من خلالها عن شكره وتقديره لكافة ضيوف الحفل على قبولهم دعوة الملحقية الثقافية لهذا الاحتفال الثقافي والذي يعتبر امتدادًا لسلسة المناسبات الوطنية التي تحتفي بها الملحقية الثقافية السعودية مع المجتمع الأسترالي.

وأوضح "خداوردي" جهود المملكة العربية السعودية في تطوير ونشر اللغة العربية من خلال مبادرات ومشاريع عدة من أهمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ودور وزارة التعليم من خلال الملحقيات الثقافية والمدارس السعودية، وإيفاد المعلمين السعوديين حول العالم، بالإضافة إلى المنح التعليمية في أعرق الجامعات السعودية والتي رأينا نتائجها على المهتمين في تعلم اللغة العربية.

عقب ذلك، تنوعت الفقرات الخطابية بتقديم من المبتعثين والمبتعثات السعوديين، والتي كانت عن وقفات وجهود المملكة العربية السعودية، ووقفات مع اللغة العربية، ومجامع اللغة العربية، ومختارات أدبية واللغة العربية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة فقرة فنية تضمنت مبتعثين ومبتعثات سعوديين عزفوا من خلالها الأغاني الوطنية الخالدة، وكذلك رسم لوحة السيفين والنخلة وخط كلمات عربية بشكل حي أمام الحضور؛ حيث أخرجت الفقرة بعدة أشكال فنية وأدبية.

تخلل الحفل كلمات من الوسط الأكاديمي الأسترالي كان من أهمها كلمة عميد كلية الفنون والاتصال بجامعة كانبرا الدكتور جيلين فلر، وممثل كلية الإعلام والاتصال بجامعة كانبرا الدكتور سكوت بريدجز، أعربوا من خلالها عن شكرهم وتقدير الدعوة لهذا الاحتفال؛ مؤكدين أهمية اللغة العربية في الوسط الأسترالي التعليمي؛ حيث تُعَد اللغة العربية إحدى اللغات المعتمدة في المدارس والمؤسسات التعليمية الأسترالية.

وفي نهاية الحفل، كرّم الملحق الثقافي ضيوفَ الحفل والمشاركين من المبتعثين والمبتعثات؛ مؤكدًا استمرار ومواكبة الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا لكافة مختلف المناسبات والتي يتم من خلالها تمكين المبتعثين والمبتعثات السعوديين في أستراليا من استخدام مهاراتهم وهواياتهم فيما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,670
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,610
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,675
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,122

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة