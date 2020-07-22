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عيادات "إغاثي" الملك تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين بالزعتري

المركز وزع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية حجر بحضرموت

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن؛ تقديم خدماتها لقاطني المخيم.

وراجع العيادات أمس 654 مريضًا بمختلف الحالات؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 229 مستفيداً، وعيادة الباطنية 52 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 136 طفلًا، فيما راجع قسم الطوارئ 34 مريضاً.

وراجع عيادة الأذن والأنف 16 مريضًا، كما استُقبل 67 مريضة في العيادات النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان مريضاً واحداً، وعيادة التغذية سجّلت 6 مراجعين، كما قدم 76 لقاحًا و41 صورة أشعة، و133 تحليلاً مخبريًا لـ58 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 435 وصفة طبية.

على جانب آخر قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم بتوزيع 700 حقيبة تشتمل على 2,100 قطعة من كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2,100 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).

يذكر أن المركز أطلق مؤخرًا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عيادات "إغاثي" الملك تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين بالزعتري
سبق

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن؛ تقديم خدماتها لقاطني المخيم.

وراجع العيادات أمس 654 مريضًا بمختلف الحالات؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 229 مستفيداً، وعيادة الباطنية 52 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 136 طفلًا، فيما راجع قسم الطوارئ 34 مريضاً.

وراجع عيادة الأذن والأنف 16 مريضًا، كما استُقبل 67 مريضة في العيادات النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان مريضاً واحداً، وعيادة التغذية سجّلت 6 مراجعين، كما قدم 76 لقاحًا و41 صورة أشعة، و133 تحليلاً مخبريًا لـ58 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 435 وصفة طبية.

على جانب آخر قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم بتوزيع 700 حقيبة تشتمل على 2,100 قطعة من كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2,100 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).

يذكر أن المركز أطلق مؤخرًا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
05:23 PM

عيادات "إغاثي" الملك تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين بالزعتري

المركز وزع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية حجر بحضرموت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن؛ تقديم خدماتها لقاطني المخيم.

وراجع العيادات أمس 654 مريضًا بمختلف الحالات؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 229 مستفيداً، وعيادة الباطنية 52 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 136 طفلًا، فيما راجع قسم الطوارئ 34 مريضاً.

وراجع عيادة الأذن والأنف 16 مريضًا، كما استُقبل 67 مريضة في العيادات النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان مريضاً واحداً، وعيادة التغذية سجّلت 6 مراجعين، كما قدم 76 لقاحًا و41 صورة أشعة، و133 تحليلاً مخبريًا لـ58 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 435 وصفة طبية.

على جانب آخر قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم بتوزيع 700 حقيبة تشتمل على 2,100 قطعة من كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2,100 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).

يذكر أن المركز أطلق مؤخرًا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً.

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