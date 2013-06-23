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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود بقيادة المتطرف "غليك"، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 80 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود بقيادة المتطرف "غليك"، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 80 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
05:22 PM

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم عشرات المستوطنين اليهود بقيادة المتطرف "غليك"، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 80 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

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