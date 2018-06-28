"القيصومة" و"السودة".. هنا أعلى وأقل درجة حرارة في المملكة

الأولى سجّلت 49 درجة مئوية بينما الثانية هي الأبرد بـ16 درجة

سجّلت القيصومة أعلى درجة حرارة في المملكة بـ49 درجة مئوية، بينما سجّلت قمة السودة أقل حرارة بـ16 درجة مئوية.

وكان الخبراء قد حذروا من الارتفاع الكبير والهائل في درجات الحرارة، والذي من شأنه أن يرفع من احتمالية الإصابة بضربات الشمس وحالات الإجهاد الحراري.

ونصحوا بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، شرب كميات كبيرة من المياه لترطيب الجسم وتعوض نقص السوائل، عدم ترك الاطفال داخل المركبات؛ لما يشكله ذلك من خطورة على حياتهم، وعدم ترك مواد قابلة للانفجار داخل المركبات مثل أجهزة الشحن المتنقلة أو الهواتف المحمولة أو العطور وملطفات الجو.